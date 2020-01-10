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社會 社會焦點 保障人權

4少年揪騎腳踏車台東→屏東　警攔下盤查：吼！你們逃家3天了

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▲ 4名未滿14歲的少年騎著腳踏車說要去屏東遊玩，台東大武警尋獲。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 4名未滿14歲的少年騎著腳踏車說要去屏東遊玩，台東大武警尋獲。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導　

日前晚間7時許，大武警察分局森永派出所員警於所前執行路檢，發現4名未滿14歲的少年騎著腳踏車說要去屏東遊玩，員警主動關心提供協助時，見少年們神情有異，赫然查出原來已經翹課逃家第3天，隨即通知家長領回，結束少年們的翹課逃家之旅。

森永派出所警員陳彥旭、陳聖緯、郭彥成、林文洲等4人，晚間7時許執行路檢勤務時，4名少年騎腳踏車由臺東往屏東方向行駛，隨即上前關切經詢問，言談過程中員警發現，少年們攜行裝備不像一般自行車旅行的民眾，而且回答時言詞閃爍，於是以警用電腦M-Police查詢，赫然發現其中2名少年為失蹤人口，於是將4人帶回所內通知家長領回。

員警詢問得知，少年們都是13、14歲的年紀，目前分別就讀國小及國中，1月3日當天因不想去上學就翹課，後來怕被家長罵，4人索性一起逃家相約結伴騎腳踏車到屏東遊玩，從台東一路騎了超過60公里才到達森永，晚上選擇路旁的宮廟角落打地鋪，身上用來買東西分著吃的零用錢也所剩無幾，聽見他們飢腸轆轆的聲音，員警隨即熱了煎餃再拿一些零食點心給他們充飢，隨後心急如焚的家長們趕到派出所後，除了感謝員警尋獲並通知家長，更感謝提供食物給孩子們果腹。

大武警察分局表示：為執行109年加強重要節日安全維護工作，因應春節即將到來，目前社會上仍有許多家庭因為親人失蹤無法團圓，呼籲大家一起「關懷身邊人、協尋總動員」，警民合作幫助失蹤人口找到回家的路。

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