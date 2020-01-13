國民黨慘輸…「2020是虛擬主權之戰」　趙少康：韓國瑜本來就會輸　

▲韓國瑜總統敗選。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在2020總統大選中慘輸。對此，政論節目主持人趙少康表示，「在這樣的反中浪潮下，韓國瑜本來就會輸，而且會輸150萬票以上。」

趙少康在12日播出的《少康戰情室》分析韓國瑜慘敗的原因，因為總統蔡英文握有兩張王牌，一個是主權、另一個就是灑錢，蔡英文主打「反送中」， 給國民黨戴一國兩治帽子很有效，讓很多年輕人熱烈返鄉投票，並指出這次選舉是虛擬主權之戰。

趙少康說，在這樣反送中的大浪潮下是不會贏的，「韓國瑜本來就會輸」， 9日上凱道勝利之夜替韓國瑜站台時，在後台與馬英九、連戰、吳伯雄、吳敦義聊天，當時就斷言「韓國瑜會輸150萬以上」，馬英九則估輸100萬，趙少康就說「輸150 萬票跟輸100萬票都是輸嘛，有什麼差別？反正就是輸了，輸一票也是輸」，就是因為會輸所以才要站台，「只是知其不可而為之，盡人事而已。」

而民進黨在2020大選中取得立委席次單獨過半的優勢，趙少康認為，民進黨立委過半比不過半好，就算不過半 民進黨聯合時力、民眾黨也會過半，如果沒有過半就會受到時力、民眾黨的威脅，政策更偏激然後要你負責，現在民進黨過半就為自己的政策負責，不要撇清關係。

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