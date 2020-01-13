誤差低於6%！汪浩選前預測「總統大選得票數」　網一看精密分析…驚呼：超準

▲汪浩認為，蔡英文這次能贏的關鍵在年輕選民。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

2020大選年輕選票爆發力驚人，蔡英文甚至衝出817萬票數，不少人選前都低估了各候選人得票數，不過，資深作家汪浩12月22日曾預測選舉結果，竟然和最終票數誤差低於6%，還精準命中宋楚瑜的60萬票，讓網友都驚呼，「汪浩大哥真的超強！」

11日晚間總統得票數出爐，汪浩在臉書PO文表示，「我12月中預測，低估投票率」，原本預估蔡英文拿760萬票、韓國瑜580萬票，現實則是蔡817萬票、韓552萬票，雖然沒猜中2位候選人票數，但數字已經相當接近，都低於6%的誤差值，宋楚瑜的票數則是剛剛好60萬票精準猜中。

汪浩分析，2012年有1808萬選民、投票率74%，蔡609萬、馬689萬、宋36萬；2016年有1878萬選民、投票率66%，蔡689萬，朱381萬，宋157萬。所以他原先預測2020大選韓國瑜是朱立倫的380萬票，加上棄宋的100萬票，再加上2016年藍營棄投的100萬，總共580萬，最後選舉結果，韓國瑜是拿了552萬票，和汪浩預測的相當接近。

他接著表示，2020首投族有118萬人，2016年則是129萬人，代表過去8年新增了247萬選民，同時也有121萬選民離世，所以2020選民總數只比2012年增加126萬，即使韓國瑜已經比朱立倫多拿200萬票，蔡英文還能以817萬高票當選，「關鍵就在年輕人的投票率！」

網友對於汪浩的精密分析感到十分佩服，「你估差250萬票很接近啊」、「算得很準！」、「台灣年輕世代令人刮目相看」，還有人惋惜地說，「這次我唯一算錯了吳怡農」。

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