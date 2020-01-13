　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

誤差低於6%！汪浩選前預測「總統大選得票數」　網一看精密分析…驚呼：超準

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲汪浩認為，蔡英文這次能贏的關鍵在年輕選民。（圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

2020大選年輕選票爆發力驚人，蔡英文甚至衝出817萬票數，不少人選前都低估了各候選人得票數，不過，資深作家汪浩12月22日曾預測選舉結果，竟然和最終票數誤差低於6%，還精準命中宋楚瑜的60萬票，讓網友都驚呼，「汪浩大哥真的超強！」

11日晚間總統得票數出爐，汪浩在臉書PO文表示，「我12月中預測，低估投票率」，原本預估蔡英文拿760萬票、韓國瑜580萬票，現實則是蔡817萬票、韓552萬票，雖然沒猜中2位候選人票數，但數字已經相當接近，都低於6%的誤差值，宋楚瑜的票數則是剛剛好60萬票精準猜中。

汪浩分析，2012年有1808萬選民、投票率74%，蔡609萬、馬689萬、宋36萬；2016年有1878萬選民、投票率66%，蔡689萬，朱381萬，宋157萬。所以他原先預測2020大選韓國瑜是朱立倫的380萬票，加上棄宋的100萬票，再加上2016年藍營棄投的100萬，總共580萬，最後選舉結果，韓國瑜是拿了552萬票，和汪浩預測的相當接近。

他接著表示，2020首投族有118萬人，2016年則是129萬人，代表過去8年新增了247萬選民，同時也有121萬選民離世，所以2020選民總數只比2012年增加126萬，即使韓國瑜已經比朱立倫多拿200萬票，蔡英文還能以817萬高票當選，「關鍵就在年輕人的投票率！」

網友對於汪浩的精密分析感到十分佩服，「你估差250萬票很接近啊」、「算得很準！」、「台灣年輕世代令人刮目相看」，還有人惋惜地說，「這次我唯一算錯了吳怡農」。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
韓粉拱選國民黨黨主席　韓國瑜回應了
趙少康揭國民黨慘敗2大因素：韓國瑜本來就會輸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

誰接黨主席？董念台：侯友宜是「高手級人物」　可讓國民黨重建江山

雲端最前線／ET民調／蓋牌蓋不了民意！蔡韓選前就是差18％

快訊／國民黨：中常會本週三同意吳敦義請辭後　立即辦理補選

兩度向高雄市民道歉！韓國瑜請假3個月拚大選：抱歉沒有好好陪大家

韓國瑜抓包吃火鍋！放鳥國際記者會原因曝光　主持人傻眼「蛤？」

蔡英文「2020金鼠咬錢」福袋曝光　新年走春發送連任第一包

韓國瑜2018就預言「輸蔡英文」？　網友笑翻：最大的敵人是自己

快訊／韓粉拱選黨主席！　韓國瑜臉色沉靜：完全沒有規畫這部分

黑鷹移柩、啟靈車隊路線公開　民眾可帶小國旗致敬罹難將士

世代交替！謝金河點名「政壇新秀11人」　未來像MLB：掌握越多就能長期執政

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

于美人：四年之後不會有宋楚瑜　宋鎮邁提醒...終局之戰還有續集

陳立農教鄧紫棋講台語！　「你是我的愛」引全場尖叫～

泰雅族女聲！超輕鬆坐著唱煎熬　真音直上「每一分」網：實力R

吳怡農雙帥對決「敗選落淚」　支持者：選市長！選市長！

實境劇重演台南228湯德章事件　律師高喊「台灣人萬歲」遭槍決

誰接黨主席？董念台：侯友宜是「高手級人物」　可讓國民黨重建江山

雲端最前線／ET民調／蓋牌蓋不了民意！蔡韓選前就是差18％

快訊／國民黨：中常會本週三同意吳敦義請辭後　立即辦理補選

兩度向高雄市民道歉！韓國瑜請假3個月拚大選：抱歉沒有好好陪大家

韓國瑜抓包吃火鍋！放鳥國際記者會原因曝光　主持人傻眼「蛤？」

蔡英文「2020金鼠咬錢」福袋曝光　新年走春發送連任第一包

韓國瑜2018就預言「輸蔡英文」？　網友笑翻：最大的敵人是自己

快訊／韓粉拱選黨主席！　韓國瑜臉色沉靜：完全沒有規畫這部分

黑鷹移柩、啟靈車隊路線公開　民眾可帶小國旗致敬罹難將士

世代交替！謝金河點名「政壇新秀11人」　未來像MLB：掌握越多就能長期執政

厄文睽違2個月復出　只上20分鐘轟21分命中率生涯新高

哈利梅根淡出王室「傷透女王」　菲利普親王震怒：不負責任搞什麼

民進黨台中大勝被讚輔選有功　林佳龍談「下一步」：會全力以赴

誰接黨主席？董念台：侯友宜是「高手級人物」　可讓國民黨重建江山

最萌都在這！神戶可愛動物王國超好逛　樹懶極度緩慢好療癒

訂婚日續攤為搶麥克風大亂鬥　警快打壓制13越籍移工送辦

EXO燦烈梨大站22.7億房產曝光！「現鈔支付18億」網感嘆：真高富帥男人

權威期刊論文大談「我的師娘好美~」：風姿綽約！竟獲864萬科研資助

日職／目標200局、10完投　歐力士山岡泰輔直指澤村賞

「2020平溪天燈節」交通懶人包！首創3座馬卡龍色天燈裝置

超撩眼視角看妹子滑長板　網友：重點不知道該放哪...

政治熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

洪慈庸落選　《博恩夜夜秀》早有跡象

韓國瑜今上班拚「有感施政」選黨主席？王淺秋回應了

韓國瑜回高雄　自己人4字真心話

民眾黨票倉在這　鄉民驚見亮點

韓國瑜放鳥記者嗑汕頭火鍋　店家回應了

柯文哲2024大預言　他能驚險勝出關鍵

更多熱門

相關新聞

LIVE／重返高雄拚市政　韓國瑜敗選首日上工

LIVE／重返高雄拚市政　韓國瑜敗選首日上工

2020總統大選結果出爐，國民黨總統候選人韓國瑜以267萬票的差距，輸給總統蔡英文，而13日他將回到高雄市政府上班。面對外界關心韓國瑜的上班狀況，他也將在10點親自上陣召開記者會，面對記者提問。現場最新消息，《ETtoday新聞雲》將為您全程直播。

新黨得票率剩1％！　恐面臨解散

新黨得票率剩1％！　恐面臨解散

網威脅小燈泡媽「還有2小孩..」他嗆：豬隊友

網威脅小燈泡媽「還有2小孩..」他嗆：豬隊友

「2020是虛擬主權之戰」　趙少康：韓國瑜本來就會輸

「2020是虛擬主權之戰」　趙少康：韓國瑜本來就會輸

政黨票下滑10％　綠營憂重演九合一

政黨票下滑10％　綠營憂重演九合一

關鍵字：

2020大選總統汪浩票數

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓國瑜放鳥…謝震武看呆怒飆2分鐘

網友肉搜吃雞排　老婆出面回應了

岔賭男欠14億雞排落跑　父出面嗆網友

整理投票數據　驚：台中人像瘋狗

快訊／遭恐嚇「還有2個可被...」！小燈泡媽要告了

韓假結束上班囉！韓國瑜低調離開左營住處

蔡英文記者會「口譯正妹」超狂背景曝光！

環時總編談武統台灣：必須面對現實

快訊／韓國瑜親曝「取消記者會+吃火鍋」原因

韓國瑜放鳥海內外上百媒體跑去吃鍋　韓辦回應證實了

「我非常喜歡她」　郭台銘開票夜密電柯文哲對話內容曝

陳柏惟當選立委　網「3點分析」出爐

60國、組織恭賀蔡英文！耿爽：一中原則

殺人犯燒炭亡　他：原本要在我家

《想見你》柯佳嬿引出「兇殺謎點」…聽完全身起毛

更多

最夯影音

更多
BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話

BBC對蔡英文超刺激提問全場笑了　女翻譯愣2秒...開啟官方模式接話
蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

蔡英文守住了！817萬史上最高票　選後感言激喊：這就是自由的滋味

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

銀赫東海出國「一見面就打架」　始源站一旁獨自帥氣XDD

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　差969票落敗選民不捨：等妳4年

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面