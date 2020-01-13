60國、組織恭賀蔡英文連任「美日第一時間致意」　耿爽：台灣問題是中國內政

▲蔡英文總統之路成功連任，賴清德首次當選副總統。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

總統蔡英文11日成功以史上最高的800萬票當選連任，擊退國民黨總統參選人韓國瑜。美、日、英等60個國家與國際組織政要、官員和關係良好的夥伴，紛紛向蔡英文祝賀，外交部也一一表達感謝；然而大陸外交部對此相當不滿。

截至12日下午止，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、前副總統拜登（Joe Biden）、日本外務大臣茂木敏充，都在第一時間恭賀蔡英文當選，英國外交大臣拉布（Dominic Raab）更在英國外交部官網公開祝賀蔡總統連任。此外，德、法、西、葡、義等西歐、北歐國家也都透過各種管道致賀。

▲大陸外交部發言人耿爽對參與祝賀的各國表達嚴正抗議。（圖／達志影像／美聯社）

大陸外交部發言人耿爽12日出面，接續國台辦主任馬曉光的說法，表示無論台灣局勢如何變化，一個中國和台灣是中國一部分的基本是時不會改變，並重申反對台獨、反對兩個中國和一中一台的立場，「台灣問題是中國的內政」。

耿爽表示，「我們希望並相信國際社會將繼續堅持一個中國原則，理解和支持中國人民反對『台獨』分裂活動、爭取完成國家統一的正義事業。」

大陸國台辦發言人馬曉光11日晚間表示，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，與台灣同胞一銅推動兩岸關係和平發展，推進「祖國和平統一進程」。

總統蔡英文則在發表勝選感言時提到，維持兩岸關係和平穩定的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，確保台海和平穩定，「今天我要再一次誠懇呼籲，和平、對等、民主、對話是維持兩岸的關鍵，也是拉近兩岸距離的關鍵。」

華府智庫全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute），以及「2049計畫協會」（Project 2049 Institute），11日與我駐美代表處合作，第一次在華盛頓舉辦台灣選舉研討會。參加研討會的美國國務院亞太事務副助卿費德瑋（Jonathan Fritz），在致詞時表示，很高興代表美國政府祝賀蔡總統勝選，「台灣今天再次展現實踐中民主的亮眼典範。經歷一場充滿活力的選戰後，選民到投票所傳達他們的意志。」

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