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「惠員進立院、國圖動起來」　黃偉哲再力挺賴惠員

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▲台南市長黃偉哲陪同民進黨台南市立委候選人賴惠員掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲陪同民進黨立委候選人賴惠員掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

民進黨台南市立委候選人賴惠員雖忙碌選舉，但仍心繫溪北建設，10日在台南市長黃偉哲陪同在新營遊街後，於10時20分抵達國家圖書館南部分館預定地，以「惠員進立院、國圖動起來」為題，向選民承諾若能順利當選一定會用心監督、加速興建。

▲台南市長黃偉哲陪同民進黨台南市立委候選人賴惠員掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲指出，國圖南院耗資28億元以上，確屬國家的重大工程，若要能夠完善推動，必須中央與地方互相合作。詳細來說，中央要挹注足夠資源給地方，而地方則積極配合中央規劃。另外，國圖南院應該順應潮流發展功能多樣化，除了閱覽之外還要包括影像播放、資訊蒐集或展覽場館等等，以提升整體藝文風氣。

▲台南市長黃偉哲陪同民進黨台南市立委候選人賴惠員掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，興建館址的周邊也將搭配改善排水系統、公共空間設置等等配套，以提升整體的生活機能。館址所在地原為網球場，在落成之後將會另外爭取，還給市民完整的運動空間，相信賴惠員未來若成功進軍立法院，一定可以成功爭取資源而自己也會在地方配合，一同提升運動與閱讀風氣。

▲台南市長黃偉哲陪同民進黨台南市立委候選人賴惠員掃街。（圖／記者林悅翻攝，下同）

賴惠員說，國圖南院是為了平衡台灣南北的閱覽資源而展開的計畫，感謝林全院長重視南部的文藝與知識閱覽需求。不過在興建的過程中，將遷移當地部分的體育設施，曾引發部分市民的擔憂，深怕會影響到市民運動的權益。儘管政府已有完善的規劃來解決相關疑慮，但是這仍然提醒我們要隨時傾聽民意，保持最誠懇的態度善盡公共溝通的責任。

賴惠員認為，除了建成國家圖書館以外，應該也要在周邊發展多元場館。例如讓青年創業的育成基地，室內體育空間，以及規劃與當地歷史記憶結合的VR博物館。以求全方位帶動文化發展。未來如果能進入國會，將繼續督促中央加速興建進度、確保施工品質，並且為市長黃偉哲爭取更多資源，發展各項公共建設，嘉惠南市鄉親。

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