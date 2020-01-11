黃偉哲早起投票　籲民眾選後和平理性展現民主國家風範

記者林悅／台南報導

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，台南市長黃偉哲一早便赴姑婆廟投票所，行使公民權，投下神聖的一票，黃偉哲表示，今日選舉之後，將由新選出的總統帶領國家繼續往前走，國會也要能充分反映民意，他也衷心期盼，選後民眾能盡速恢復穩定的秩序及情緒。

▲台南市長黃偉哲一早便赴姑婆廟投票所，行使公民權，投下神聖的一票，並呼籲民眾選後和平理性，展現民主國家風範。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲說，「今天是投票日，我們很高興，既期待又怕受傷害的來投票，但是不管如何、情緒如何，我們都要完成這個神聖的使命，就是行使我們的公民權，那也呼籲各位好朋友趕快去投票，那投完票心事就放一邊了，這個誰輸誰贏，反正都不是我們當總統，最重要是能夠讓這個國家繼續走下去，讓新的這個產生的下一屆的總統當選人，在5月20日就職之後，繼續帶領這個國家，讓新的國會能夠這個充分反映民意，這就是民主的真諦，也是選舉的意義。」

黃偉哲說，我們既然是一個民主的國家，就要有民主的素養跟風範，那具體的來講，就是希望說，投票之前大家興奮吶喊，情緒激昂，投完票之後，那就是民主程序的第二階段，也就是說國家要恢復穩定，也就是說，在今天之後，我們國家產生下一屆的總統跟國會，我們希望說新的總統就繼續帶領國家繼續往前走，那國會要能充分反映民意，選舉已經結束了，之後呢，國家就要繼續向前走，那希望說，馬上大家能夠恢復穩定的秩序，大家可以恢復冷靜的情緒，這點是我們衷心期盼的。

▲台南市長黃偉哲並呼籲民眾選後和平理性，展現民主國家風範。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲表示，不管誰當選，最重要的是，總統、國會要能夠順利運行，然後國家繼續向前行，那這點是要誠懇地呼籲我們市民朋友，投完票之後就把激情放在腦後，那今天是快樂的周末，天氣也應該不錯，投完票後就快快樂樂，不管在家休息看電視，或者是帶著全家大小跟朋友相聚，那最重要的是，下午4時投票截止之後的秩序的穩定是很重要的，不要因為投票的結果，自己的情緒跟著起伏，那反而造成社會的不安，這點是我們要呼籲的，我們也要求所有的警察機關、執法機關，在投完票之後，如果有一些情緒發洩的，或者是有一些秩序不穩，執法人員要來維護秩序，任何有滋擾的事情，都應該要嚴肅來執法，因為不容許大家藉著投票情緒的發洩，來危害社會的治安，這點是我們要誠懇而且嚴肅地呼籲的。

他說，國家要恢復穩定，由新產生的下一屆總統跟國會，帶領國家繼續向前走，也衷心期盼，投完票後大家能馬上恢復穩定的秩序、冷靜的情緒，這是民主的真諦，也是選舉的意義。

黃偉哲進一步表示，會要求所有警察機關、執法機關，在投完票之後，如果有一些情緒發洩的，或者是秩序不穩的，執法人員要來維護秩序，有任何滋擾的事情，都應該要嚴正執法，絕不容許大家藉著投票情緒的發洩，危害社會的治安。