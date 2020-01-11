請投神聖一票　台南市選委會主委方進呈陪同黃偉哲慰問選務人員　

▲台南市選舉委員會主委方進呈，11日上午陪同市長黃偉哲及前行政院長賴清德前往永康區姑婆廟及中西區廣州宮投票。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市選舉委員會主委方進呈，11日上午陪同市長黃偉哲及前行政院長賴清德前往永康區姑婆廟及中西區廣州宮投票，方進呈主委表示，今天台南的天氣非常好，希望市民能把握這次民主選舉的機會踴躍投票，隨後方進呈也回戶籍地新營區行使公民權，投下神聖的一票，再回市選員會坐鎮，督導選務順利圓滿成功。

黃偉哲市長表示，台灣是一個民主的國家，就要有民主的素養跟風範，投票之前大家興奮吶喊、情緒激昂，投完票之後是民主程序的第二階段，國家要恢復穩定，由新產生的下一屆總統跟國會，帶領國家繼續向前走，也衷心期盼，投完票後國民能馬上恢復穩定的秩序、冷靜的情緒，這是民主的真諦，也是選舉的意義。

台南市第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，37個行政區域中總共設有1507個投開票所，選務工作人員達19859人，總統副總統選舉人人數為155萬6845人，立委不分區選舉人人數為155萬6930人，立委區域選舉人人數為154萬6098人（第1選舉區250801人，第2選舉區254746人，第3選舉區263159人，第4選舉區254823人，第5選舉區265703人，第6選舉區256866 人），立委原住民選舉人人數為5500人（平地原住民2534人，山地原住民2966人），截至目前各投開票所均順利進行，未有突發狀況通報。