五路人馬齊攻吳敦義　郝龍斌被點名接棒渡危機、尋找中興之主

記者陳弘修／台北報導

國民黨2020總統大選再度挫敗，黨主席吳敦義成為眾矢之的，黨內新生代、中生代12日號召成立「+1」進行改革，並率先開砲要求吳敦義立刻辭職，不用等到中常會召開，而這群被外界視為與韓、朱、連、馬、侯各自擁有良好互動的五路人馬，集結進行逼宮的動作，也讓新黨主席之戰提前開打。

黨內人士在受訪時表示，今年總統大選失利固然有很多因素，但有一項無可迴避的關鍵因素，那就是「一盤好好的棋被玩殘了！」

被誰玩殘？誰有能奈玩殘？這位曾打過多次總統大選的國民黨資深人士也直言，就是黨的領導中心吳敦義，「他責無旁貸」。國民黨在2016、2020兩次總統大選中失利，必須要深刻內省的是，黨的領導中心，在輔選角色和參選角色之間搖擺不定，成為內部分裂的核心因素。

更直白點講，2016是因為朱立倫「換柱」，黨主席最後自己跳出來選；2020這次是吳敦義對於要不要選態度曖昧，加上「卡朱」、「卡韓」的傳言如影隨形，這就是所有對國民黨關心的支持者痛心的「一盤好好的棋被玩殘了！」該人士如此說。

他也指出，國民黨必須「打掉重練」，在國民黨形勢最低迷，資源完全被砍掉的時候，必須有一位以無私的心，在黨內仍有相當號召力的人士，擔任國民黨主席，一方面渡過這個史無前例的危機，另一方面尋找並輔佐國民黨中興之主。

對於在檯面上已經開始被點名可以角逐新任黨主席的人士，包括朱立倫、韓國瑜、郝龍斌、連勝文﹑蔣萬安等人，有國民黨資深人士分析指出，新的領導中心是全黨團結整合的中心，絕不能有私心。。

以目前被提到的多位人士，該黨內人士表示，郝龍斌在初選整合過程及不分區提名過程力諫吳敦義不能私心自用，這樣的態度及風格應該比較符合國民黨目前處境的最大公約數，如果他能重新凝聚支持者向心力，公開宣示自己所擔任的領導角色會大公無私，或許是所有支持者在國民黨現階段之亂的情形，可以考量的主席人選。

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