　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨特開票唱票方式！美學者觀選感動落淚：台灣人用生命護民主

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲天玉里在天母國小的投票所。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台灣開票、唱票方式，美國見不到。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選全球媒體矚目，也來到台灣觀選的美國學者祁凱立表示，看到唱票及開票過程都讓他感受到民眾「用生命在守護民主」，對台灣的未來更加有信心。

《中央社》報導，史丹佛大學台灣民主與安全項目主任、智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）學者祁凱立（Kharis Templeman），觀察投票結束隨即開始的開票、唱票，雖然過程有些像誦經，卻也是最獨特的台灣民主經驗之一，「每次看開票都很感動」。

因學術研究已造訪過台灣10多次，祁凱立這次在台駐點10天觀察總統大選，為他累積了3次在投開票所觀看選舉開票的經驗。對台灣「獨特」的開票方式，他回應中央社記者，很多美國觀選團成員其實都流下了眼淚，認為開、唱票的步驟及方式很有戲劇張力，連歐巴桑都力求過程清楚，像「台灣人民用生命守護民主」，而4到5小時內就揭曉大選結果，展現了超高效率的一面。

▲▼中國民國第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉投票，新店安坑國小投票所前民眾排隊投票狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲投票當天，選民紛紛出門投下心中的一票。（圖／記者湯興漢攝）

相較於美國，祁凱立表示，台灣大家都可以監票、錄影，甚至能指正錯誤，這些都是全世界可從台灣大選學習的事情。

台灣受到的假訊息、假新聞攻擊是全球居冠，祁凱立也觀察到，中國網軍干預及其他種種假消息，數量和聲量都比過往歷屆選舉還多，而大選結果顯示「台灣證明了民主可以勝過錯誤的訊息」。

祁凱立相信，蔡英文的下個4年會穩定維持台美中關係，且因為沒有下次選舉的壓力，兩岸關係和政策會更有彈性。至於國民黨，他認為需校的是年輕化和領導階層的革新，韓國瑜不是可以幫助國民黨的那個人。

ET快訊
NHK、CNN、BBC「中國放送台播台灣大選」　蔡英文勝選秒
快訊／男子從「陽明山馬槽橋上」一躍而下！當場慘死
大敗主因曝光！國民黨青年部3千字長文勸改革：118萬首投族幾
罷韓3階段全攻略！「百年政治奇才」再創紀錄..關鍵數字57.
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

讀者迴響

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

KMT拋棄的立委候選人　黃啓嘉不改忠貞：還是下架了民進黨立委

雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨！

獨特開票唱票方式！美學者觀選感動落淚：台灣人用生命護民主

說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

差969票落選！洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　選民不捨：再等你4年

選前估韓贏120萬票！票數出爐「輾壓式落敗」　陳揮文二度道歉：我預測有誤

深耕花蓮10年不敵傅崑萁　蕭美琴落敗：栽培政治青年工作者

陳明文和蔡易餘展開謝票之旅　感謝選民四年肯定

台東民進黨立委劉櫂豪三連霸　掃街謝票大喊：感謝鄉親

獨家專訪／準副總統賴清德：無私為人民做事　人民會給掌聲

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

二胎孕期全紀錄！妻子順產雙胞胎　先生心疼告白：老婆，再次謝謝妳

詹惟中56歲當首投族很抱歉　「我對台灣沒有盡到更多責任」

民眾黨進國會！破158萬票奪下5席　柯：目標為第一大黨「2022是關鍵」

老闆車上發現韓幣一千萬嚇壞員工　他謹慎想報警...是年終開心滾地

韓國瑜現身投票所「韓冰在後」　民眾簇擁場面一度混亂

KMT拋棄的立委候選人　黃啓嘉不改忠貞：還是下架了民進黨立委

雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨！

獨特開票唱票方式！美學者觀選感動落淚：台灣人用生命護民主

說好的「變裝謝票」呢？　網友催賴品妤兌現祭品文

差969票落選！洪慈庸謝票車上頻頻拭淚　選民不捨：再等你4年

選前估韓贏120萬票！票數出爐「輾壓式落敗」　陳揮文二度道歉：我預測有誤

深耕花蓮10年不敵傅崑萁　蕭美琴落敗：栽培政治青年工作者

陳明文和蔡易餘展開謝票之旅　感謝選民四年肯定

台東民進黨立委劉櫂豪三連霸　掃街謝票大喊：感謝鄉親

獨家專訪／準副總統賴清德：無私為人民做事　人民會給掌聲

KMT拋棄的立委候選人　黃啓嘉不改忠貞：還是下架了民進黨立委

爸爸心導管手術中…兒怒控新北議員「帶人闖手術室」！他百字PO文回應了

蔡英文818萬高票連任　大陸學者：兩岸民眾衝突更大、更激烈

哈登半場11失誤刷新NBA紀錄　火箭依舊暴打灰狼

演藝圈大老打臉「在不瘋狂」古拉月領6000！　揭幕後真相：這些怎麼不說

孕婦客廳散步！腹中兒「當場雙腿鑽出」重擊地板…頭部「秒腫血塊」命危急救

死亡率飆26%！專家曝「代糖飲料」比含糖更邪惡...原來都喝錯了

日系皮卡撞擊測試勇奪「零顆星」！連1顆安全氣囊都沒有

雞排妹嗆柯「沒LP」害洪慈庸落選　他數據打臉：台派有很多背骨！

蔡英文狂贏264萬票！CNBC分析：連任恐讓兩岸關係「更加僵化」

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

政治熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

BBC記者「刺激提問」蔡英文　她愣住了

全台藍綠分布圖！背骨、夢幻3縣網驚呆

女名嘴：韓國瑜存在，民進黨才有選票

藍粉覺醒：不要再拱韓國瑜選黨主席

更多熱門

相關新聞

館長嘆：居住、司法、體改至2024也不會變

館長嘆：居住、司法、體改至2024也不會變

2020總統、立委選舉落幕，蔡英文狂掃817萬票連任總統，向來關心政事的館長除了一早去投票，也直盯開票過程，但曾表態力挺蔡英文的他，開票完卻深鎖眉頭。網友就訝異在PTT表示，原本以為館長會很爽，結果完全相反、眉頭深鎖，還預言居住、司法、體改，未來還是不改，讓他好奇問其他人的看法。

郭昱晴曝選戰「真正大贏家」！

郭昱晴曝選戰「真正大贏家」！

祭品文統整！網洗版：公布How哥指考成績

祭品文統整！網洗版：公布How哥指考成績

蔡英文連任　港媒：台灣國際空間恐再被擠壓

蔡英文連任　港媒：台灣國際空間恐再被擠壓

蔡英文破紀錄連任！　大陸外交部：堅持一中原則

蔡英文破紀錄連任！　大陸外交部：堅持一中原則

關鍵字：

蔡英文台灣2020總統大選美國台灣中國兩岸關係民主祁凱立

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

韓粉不哭！移民中國大陸方案曝光

英粉怒發文後悔投票　秒遭洗版爽翻

市長回來！罷韓團體嗆爆「自行請辭」

高雄人拚了！投票率77.44％成「六都冠軍」

難接受韓國瑜落敗！張琍敏PO照質疑：蔡英文得票率怎麼來

蔡英文「八字箴言」　國台辦回應

現任立委落馬13人名單！招牌老將全滅

選戰慘敗　他：國民黨其實選得好

韓國瑜敗選...主播突破原因「錯在這群人」

503字罵爆蔡英文　邱毅：台灣政治不能碰了！我還是安靜終老

分屍魔殺女華僑　切四肢割陰部棄屍

名模為30杯飲料和伊林撕破臉！

震撼彈　陳水扁宣布退出政壇

教訓落跑市長　網：高雄不是跳板

韓回高雄！再碰黨務　恐成第一個罷免市長

更多

最夯影音

更多
韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任

韓國瑜慘輸264萬票！致電賀蔡英文　「周一回高雄上班」服從民意扛責任
試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

試吃台灣零食！美國女孩愛不釋手　下秒嚐經典餅乾秒變臉還回去：NO

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

他1分半影片自白「癌末都要投票」 血癌勇士不敵病魔...投票日上午病逝

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

瑞莎首投族興奮「只睡3小時」　5分鐘投完票：台灣好棒！

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

澳洲野火袋鼠島2.5萬無尾熊遇害 居民、軍醫齊心投入救援盡心力

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面