獨特開票唱票方式！美學者觀選感動落淚：台灣人用生命護民主

▲台灣開票、唱票方式，美國見不到。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者張靖榕／綜合報導

2020總統大選全球媒體矚目，也來到台灣觀選的美國學者祁凱立表示，看到唱票及開票過程都讓他感受到民眾「用生命在守護民主」，對台灣的未來更加有信心。

《中央社》報導，史丹佛大學台灣民主與安全項目主任、智庫美國國家亞洲研究局（National Bureau of Asian Research）學者祁凱立（Kharis Templeman），觀察投票結束隨即開始的開票、唱票，雖然過程有些像誦經，卻也是最獨特的台灣民主經驗之一，「每次看開票都很感動」。

因學術研究已造訪過台灣10多次，祁凱立這次在台駐點10天觀察總統大選，為他累積了3次在投開票所觀看選舉開票的經驗。對台灣「獨特」的開票方式，他回應中央社記者，很多美國觀選團成員其實都流下了眼淚，認為開、唱票的步驟及方式很有戲劇張力，連歐巴桑都力求過程清楚，像「台灣人民用生命守護民主」，而4到5小時內就揭曉大選結果，展現了超高效率的一面。

▲投票當天，選民紛紛出門投下心中的一票。（圖／記者湯興漢攝）

相較於美國，祁凱立表示，台灣大家都可以監票、錄影，甚至能指正錯誤，這些都是全世界可從台灣大選學習的事情。

台灣受到的假訊息、假新聞攻擊是全球居冠，祁凱立也觀察到，中國網軍干預及其他種種假消息，數量和聲量都比過往歷屆選舉還多，而大選結果顯示「台灣證明了民主可以勝過錯誤的訊息」。

祁凱立相信，蔡英文的下個4年會穩定維持台美中關係，且因為沒有下次選舉的壓力，兩岸關係和政策會更有彈性。至於國民黨，他認為需校的是年輕化和領導階層的革新，韓國瑜不是可以幫助國民黨的那個人。