世代交替！解放軍海軍首艘「萬噸大驅」南昌艦加入戰鬥序列

▲解放軍海軍055型萬噸級驅逐艦南昌艦在山東青島正式入列。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

記者馬叔安／綜合報導

大陸自主研製的解放軍海軍055型驅逐艦首艦南昌艦，12日在青島舉行歸建入列儀式，該艦裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的訊息感知、防空反導和對海打擊能力。這同時也是2020年中國大陸海軍入列的首艘艦艇，以及海軍首艘萬噸大驅加入戰鬥序列。

根據《新華社》，南昌艦先後突破了大型艦艇總體設計、訊息集成、總裝建造等一系列關鍵技術，2017年6月28日下水，2019年4月23日參加慶祝人民海軍成立70周年海上閱兵活動，該艦的入列，意味著大陸海軍驅逐艦實現由第三代向第四代的跨越。

▲解放軍海軍055型萬噸級驅逐艦南昌艦在山東青島正式入列。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

儀式當天上午9點左右，解放軍海軍領導宣佈南昌艦歸建入列和艦名、舷號，向南昌艦艦長授予軍旗、向艦政治委員頒發命名證書。隨後，南昌艦舉行隆重的升國旗儀式，全體人員高唱國歌，南昌市、北部戰區海軍、海軍領導先後發言。

▲解放軍海軍055型萬噸級驅逐艦南昌艦在山東青島正式入列。（圖／翻攝自《央視新聞》客戶端）

《央視新聞》客戶端報導，南昌艦艦長周明輝表示，「我艦入列以後，抓緊時間進行全系統全科目的訓練，形成作戰能力，融入戰鬥體系，發揮好我艦的平台作用，進一步履行好我艦的使命任務。」

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