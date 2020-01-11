同時搜索200個以上目標　全新艦載固定機現身武漢航母樓

▲一架艦載固定翼預警機現身武漢航母樓，採用和美國E-2C預警機的圓盤雷達。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

象徵大陸國產航母發展新動向指標的武漢航母樓近日再傳新照，甲板上出現一架疑似最新艦載固定翼預警機，從外觀判斷很可能是全新研製專用載機。該機採用和美國E-2C預警機的圓盤雷達，預估可同時搜索200個以上目標，戰時可以指揮30架左右的飛機作戰。

大陸首艘國產航母「山東艦」服役後，武漢航母樓的變化再次引發討論，此次曝光的艦載固定翼預警機模型，在外型上比運-8來的小，同時也比運-7短且纖細。「兵工科技」認為，由於艦載固定翼預警機需具備機翼大幅度折疊、機內載油多、機身和起落架結構要耐得住彈射起飛和攔阻著艦時的巨大衝擊力等苛刻條件，與其在舊飛機上改造，不如全新研製一款專用載機，而該模型很可能就是解放軍全新研製艦載機。

明顯該機選擇和美國E-2C預警機一樣的圓盤雷達，並採用技術已相當成熟的三面相控陣雷達，探測性能估計與空警-500接近，可以保證300-400公里的控制範圍，同時搜索200個以上的目標，並引導戰鬥機對最有威脅的數十個目標進行攔截和打擊。

▼美國卡爾文森號航空母艦上的E-2空中預警機。（圖／路透社）



分析指出，由於固定翼預警機重量較大、起飛困難，所以遼寧艦和剛入列的山東艦滑躍航母應該用不上。而大陸下一代彈射起飛航母的排水量估計超過8萬噸，載機數量可望超過60架，對比美國航母80架左右的艦載機配備5架E-2C來看，陸方一艘航母最少也要裝備4架，如此一來，一架艦載預警機可以指揮30架左右的飛機作戰，4架預警機輪換升空即可保證航母編隊的全天候預警和空中指揮需求。

當然除了艦載預警機外，大陸下一代艦載戰鬥機發展方向也受到高度關注，大陸知名軍事家尹卓日前在《央視》節目表示，中國下一艘國產航母可能採用大甲板和彈射起飛方式，其中四代機和五代機將結合使用，四代機殲-15可以攜帶大量的對空對陸對海的導彈，五代機可以發揮它的隱身優勢，執行「踹門」行動，「未來一定會有殲-20和殲-31上艦」。

▼殲-20可望上艦。（圖／翻攝自新浪）