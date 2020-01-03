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解放軍黑鷹也曾失事…13人殉職「副司令當場摔死」　高層遭解職負責！

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▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

▲UH-60M黑鷹直升機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者朱世凱／綜合報導

空軍黑鷹直升機昨（2）日上午墜毀烏來、宜蘭交界處，導致8死5傷，失事原因至今尚不清楚。據悉，解放軍同樣擁有這款直升機，過去也曾發生失事意外，造成13人不幸殉職，當中包含成都軍區副司令員張德福中將。事後，成都軍區司令張太恆、成都軍區副司令兼成都軍區空軍司令侯書軍等人都遭到解職負責。

綜合陸媒報導，1991年6月16日端午節，成都軍區司令員張太恆、副司令員張德福、侯書軍帶領工作團隊沿著中尼邊境（中國與尼泊爾的邊界）調查研究。視察完樟木口岸邊防連後，工作組在聶拉木縣分別登上來時的3架黑鷹直升機。不幸的是，其中一架直升機在向右轉彎180度的過程中意外撞山，導致13人全部犧牲。

▼解放軍裝備的黑鷹直升機。（圖／翻攝自微博）

▲▼解放軍裝備的黑鷹直升機。（圖／翻攝自微博）

當時乘坐失事直升機的人員包括成都軍區副司令員張德福中將、西藏軍區參謀長毛海清大校、成都軍區四個二級部部長副部長以及參謀幹事等人，機長國逢仁、副駕駛阿羅、空中機械師李先通。13人中，將官1人，校官7人，尉官4人，士官1人。事故最後的結論是，直升機在起飛時遭遇下降氣流，造成轉彎時撞山釀禍。

據悉，不僅解放軍的黑鷹發生過意外之外，美軍的直升機也同樣遭遇過憾事。距離目前最近的一次事故就發生在2019年12月5日，美國一架隸屬國民兵的黑鷹直升機墜毀於明尼蘇達州，使得機上3人全數罹難。國民兵指出，出事的直升機當時正執行維修測試飛行，但是起飛不久就突然斷了聯絡，9分鐘後才收到求救訊號，目前失事原因仍在調查中。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

▼解放軍成都軍區副司令員張德福在意外中殉職。（圖／翻攝自微博）

▲▼解放軍裝備的黑鷹直升機。（圖／翻攝自微博）

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