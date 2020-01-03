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殲-20戰動力系統問題難解　解答「渦扇-15」發動機至少等5年

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▲▼殲-20掛彈表演。（圖／CFP）

▲殲-20隱形戰機量產進度，受到渦扇-15動機生產進度所影響。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

殲-20隱形戰機是解放軍寄予高度期待的新戰機，但是殲-20的動力系統始終是難解的問題，雖然最近使用了渦扇-10改進型發動機，但是近期大陸企業的一份公告指出，被視為殲-20隱形解答的渦扇-15發動機，至少5年內無法使用。

根據《多維新聞》報導指出，殲-20受到解放軍的高度稱讚，以及大陸民眾的追捧，但是，有關殲-20的動力系統一直外界詬病的話題之一。儘管近期被發現安裝渦扇-10改進型發動機，但渦扇-15何時裝機仍沒有時間表。

報導指出，中國網路近期流傳的一則有關河北鋼研德凱科技有限公司的報告卻意外地曝光渦扇-15的進展。該公司主要為航空、航太、雷達通訊領域提供高端鋁合金、鎂合金及鈦合金輕質金屬材料精確成型構件。

在報告中，這家公司寫道國家「**-15」型號發動機是重點中的重點，未來預計每年需要5台份發動機，同一類別的「**-19」型號也是如此，15型號的鈦合金鑄件單台190萬元人民幣（1元人民幣約合0.143美元），19型號為120萬元」。

《央視》在25日播出紀錄片中，首度官洩殲-20發動機為中國第五代渦扇-15「峨嵋」發動機。報導同時也呈現了其發動機的加工和最新裝配情況。（圖／翻攝自央視）

▲渦扇-15發動機。（圖／翻攝自央視）

報告配發的圖表顯示，「**-15」產量的正常和保守預估從2020年至2026年6年中每年的數目分別為5台、3台，「**-19」的產量同樣分別為5台、3台。

結合報告上下看來，「**-15」即是外界非常關注的為殲-20配套的渦扇-15大推力渦扇發動機，「**-19」則是為殲-31配套的渦扇-19中型渦扇發動機。

大陸觀察人士指，從報告看，渦扇-15與渦扇-19均受國家重視，進度也較為一致。但報告也暗示，最遲到2026年，這兩型發動機仍處於研製中，量產更是沒有時間表。

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