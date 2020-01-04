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首款飛行高度超30公里無人機！「無偵-8」可飛臨近空間　更勝美國SR-72

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實習記者曾筠淇／綜合報導

大陸的中央電視台新聞頻道（CCTV-13 ）先前放映一則紀錄片，除了播放國慶閱兵70週年的故事外，還介紹了無人機隊伍中的3架飛機。據地勤人員透露，引人矚目的無人偵察機「無偵-8」不但可以在臨近空間飛行，還貴為大陸第一款飛行高度超過30公里的無人機，更勝美國的SR-72偵察機。

綜合陸媒報導，央視在12月27日播出一則紀錄片，影片中有介紹無人機隊伍中的3架飛機。大陸閱兵期間曝光的「無偵-8」一直受到關注，還有地勤人員透露，無偵-8可以在臨近空間飛行，也就是離地面20公里至100公里的空域。

一般飛機的飛行高度約距地面20公里內，能在臨近空間飛行者又稱臨近空間飛行器，像是漂浮飛艇、超高空太陽無人機、超高速亞軌道飛機、高超音速飛機等，這些都有別於一般傳統飛機及衛星。

▲無偵-8無人偵察機。（圖／記者任以芳攝）

▲無偵-8無人偵察機。（圖／記者任以芳攝）

臨近空間包含了平流層、中層、增溫層，因為有著獨有的環境，所以具有一定的優勢，且因為這個區塊的氣流平穩，加上氣溫穩定，因此非常適合飛機飛行。軍用飛機在臨近空間中，不但能因此避免大部分的地面攻擊，還可以精準的對地面展開攻擊，因此無偵-8就有著明顯的發展優勢。

無偵-8在距離地面30公里的空域飛行時，視野不但廣於傳統的偵察機，還能不受電離層干擾，因此能有大範圍、高分辨率的偵察圖像。

無偵-8的外型光滑，雷達及紅外特性並不明顯，因此較難探測、鎖定，且目前的戰機很難在臨近空間飛行，因此無偵-8就能安穩的飛，不必太過擔心其他機型所帶來的威脅。

無偵-8具有強大的電子對抗優勢，能壓制干擾、欺騙干擾。美國預計發射的SR-72高超音速無人機帶有情報收集、偵察、監視、對敵人攻擊的任務在身，不過因為目前預計2023年才要首飛，並在2030年正式啟用，因此無偵-8仍有先發優勢。

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