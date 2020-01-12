造勢熱情未反應在選票原因曝光...黃暐瀚：藍營之後要贏「難度很高」

▲2020大選韓國瑜敗選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

2020大選於11日晚間落幕，現任總統蔡英文順利連任。對於國民黨派出的代表高雄市長韓國瑜落敗，資深媒體人黃暐瀚認為，並非造勢現場的熱情沒反應在選票上，而是沒有拉到更多的票，加上整體而言國民黨的狀況也不夠好。他更直言，接下來不管再怎麼做調整，之後國民黨要贏，「難度很高」。

第15任總統副總統由蔡英文及副手賴清德勝選。11日投開票日當晚，黃暐瀚在《中時電子報》2020總統大選即時開票速報直播節目中分析此次狀況。主持人問到，為什麼韓國瑜造勢現場的熱情似乎沒有反應在選票上？黃暐瀚表示，並非沒有，甚至所有會去參加韓國瑜造勢大會的人都已經去幫韓國瑜拉票了。

黃暐瀚指出，媒體人陳揮文覺得會贏很多，但他個人認為可能就是30萬票。黃暐瀚直言，韓國瑜輸的比他想像中還要多，應該是沒有拉到更多的票，狀況不會比朱立倫好到哪。他說，這次全面的潰敗，還包括黨中央的政策及不分區名單。

黃暐瀚提到，民進黨在選舉技巧成熟度上比國民黨好很多，且國民黨本身狀況也不是很好、很團結，所以不能怪別人。他舉國民黨2018年縣市長選舉為例，當時贏120萬票，但這些票數全都賠光了。黃暐瀚直指，這也是國民黨要重新思考接下來的問題，包含黨主席吳敦義是不是應該要請辭。

另外，外界開始有韓國瑜來選黨主席的聲浪，黃暐瀚倒覺得「這應該要從長計議」，目前韓國瑜的最大挑戰是要趕快回高雄去面對罷免一事。不過，黃暐瀚坦言，後續國民黨該怎麼再重拾戰場，這次選舉沒有贏，之後想在總統選舉勝出的話，「難度非常高」。