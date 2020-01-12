侯友宜談韓國瑜敗選：先檢討自己！國民黨要大破大立的改革

▲侯友宜、韓國瑜日前出席造勢晚會。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

2020總統、立委選舉落幕，國民黨的韓國瑜在新北市大輸，蔡英文得票高達139萬票，韓國瑜得票僅95萬票左右，大輸超過43萬票。對此，扮演輔選要角的新北市長侯友宜12日上午表示，這是台灣民主成熟的表現，這一次國民黨選得非常不好，每一個人都有責任，不要去檢討別人，要先檢討自己。國民黨要大破大立的改革，跟世代年輕接軌。

侯友宜表示，從選舉開始到最後的結果，算是圓滿順利，這是台灣民主成熟的表現，這一次國民黨選得非常不好，每一個人都有責任，「尤其我們不要去檢討別人，要先檢討我們自己」

他說，他也時常檢討自己，在新北市所有施政的過程，是不是有哪些地方沒有讓民眾不滿意的，就要改進，符合民眾的期待，這才是他所要扮演的角色，所以他昨天晚上就已經跟我們的團隊深刻的檢討，從今天起更應該捲起袖子，更應該賣力、認真、努力的做事，來符合民眾的期待，要全力好好的來做事。

針對黨內壯派醞釀拱朱立倫參選下屆黨主席，侯友宜表示，選後有很多問題要去檢討，有很多問題要去做思考，國民黨要大破大立的做改革，跟世代年輕人要接軌，更重要的是必須符合民意的潮流，每一個人都要肩負起所有的責任，民眾對每一個人都有期待，大家要團結的走在一起，讓台灣不要因為選舉的失敗，而喪失自我的意志，我們要更團結，更努力往前走。

侯強調，面對所有的問題，檢討自己以外，更重要的事，在施政工作哪一個方面，確實是還有哪些不足的地方，這才是我現在的態度，只有唯一做事、做事、再做事，符合民眾的需要，符合各族群的需要，讓大家都能夠，我們的施政有感，這是我應該全力以赴的地方）

至於國民黨的改革，侯友宜說明，黨必須符合民眾的需要，符合各族群的需要，讓大家都能夠，他們的施政有感，這是他應該全力以赴的地方；他也相信不好的原因只有一個，「就是我自己努力不夠，我們沒有理由去講什麼，輸了就是輸了，就是要面對，就是要扛起責任」要全力的去檢討、往前走。

他強調，所以自己經常說，記得他們2018才大贏，不過一年多，就會回頭過來跟2016的狀況完全一樣，民意很重要的，它隨時在考驗我們自己，所以我們更應該賣力的，更要符合整個時代的潮流，所以應該要更認真，更努力的往前走。

最後，侯友宜說，「當你贏的時候，你要記得去感恩別人，輸的時候最重要要檢討自己」我永遠記得一句話，苛責自己、感恩別人，謝謝民眾給了他們這樣的機會，好好惕勵自己。