民進黨總統、政黨票數落差大　學者預言：天然獨這代將懊悔萬分

▲總統蔡英文順利連任。（圖／記者李毓康攝）

文／古志強（政治觀察員）

台灣最大的選民群落還是中間選民，中間選民很難討好，因為中間選民什麼都要。中間選民要經濟，中間選民要和平，中間選民也要反共嗆中。其實反共與和平是有其糾結之處，經濟與嗆中也有無法契合的棱角。

台灣現在的經濟情況不是太糟，經濟不是很好，但是美中貿易戰是讓台灣從中取得了一些轉單的利益，經濟還沒有惡化到讓中間選民感受到沉痛的地步。

在兩岸議題上，蔡英文的大肆煽動「芒果乾」（亡國感），香港反送中，川普與美國國會的一些的對台口惠，最後再加上蔡英文還是守住了不公開鼓動台獨的底線（在選前快速切割蔡辦前發言人林靜儀在德國之聲的訪談中的台獨論調），中間選民最後是認同了這樣的兼顧了和平與嗆中反共的路線。中間選民以為這是兩岸間達成最佳平衡狀態的路線。

蔡英文的總統選票有817萬，民進黨的不分區政黨票只有480萬。這其中有337萬的巨大落差，中間選民是有分裂投票的行為。中間選民把總統票投給蔡英文，但是民進黨卻只拿到34%的政黨票，而國民黨還拿到33%的政黨票，柯文哲的民眾黨也拿到11%的政黨票。

天然獨的下一代，很可能就是天然統。這一代的年輕人，已經被民進黨長期的反中文宣與教育制約成天然獨。天然獨的這代到了中年壯年將會懊悔萬分，他們會悔恨民進黨的意識型態蹉跎了他們本來可以有的大好前程。天然獨的下一代，看到中國大陸崛起成一個富裕又進步的地區時，當台灣的再下一代的流行文化從哈日哈韓演變到哈中的情境時，他們會叛逆上一代的獨派思維，他們會成為天然統的一代。

很可惜的是，對岸與台灣的反中仇中世代對口的年齡層，大陸的二十多歲三十幾歲的年青人，現在是他們展露才華和成就精彩人生的最佳時機，中國近代史現代史幾百年來的最佳時機。