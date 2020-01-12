2020北中黑馬賴品妤、陳柏惟「奇襲成功」！　本次最大驚奇：新時代真的來了

▲陳柏惟和賴品妤成為2020立委選舉黑馬，奇襲成功！（圖／翻攝自陳柏惟臉書／賴品妤競選團隊提供）

記者張靖榕／綜合報導

今年2020總統及立法委員選舉，代表民進黨參選的賴品妤，和代表台灣基進激戰中台灣的3Q陳柏惟，雙雙成了黑馬贏得選舉，讓許多人驚喜又驚訝，連吳崢都在臉書上大喊「恭喜」！

賴品妤代表民進黨參選新北市第12選區，最終以76,287票之差，擊敗國民黨老將李永萍，這樣的政治素人在短短幾個月內成功竄起，最終打敗對手的勵志故事，在網路上引起熱議題。網友紛紛留言，「史上最美委員好」、「太棒了妳」、「未來的國會一定很熱鬧」、「太好了，恭喜！」

驚喜的程度連時代力量前發言人吳崢都跑來留言，「太強了」！吳崢也在自己的臉書動態上發文，「陳柏惟跟賴品妤成為本次最大驚奇，太不可思議了！恭喜兩位！！新的時代真的來了。」

陳柏惟這次在台中市第2選區選戰打得辛苦，對上政治派系世家出身、顏清標的兒子顏寬恆，採取的戰略就是不斷深入基層，勤走街頭和頻頻上節目表達政治理念，更拋出「放顏寬恆自由」的幽默口號。這次勝選，顏寬恆主動宣布敗選，陳柏惟發表勝選感言時激動表示，「我說今天開心一個晚上，你們也不會相信，我應該會爽很久。」