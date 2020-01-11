國2生騎車載女同學跑山…遭貨車擦撞！14歲的她頭部重創吐血命危

記者陳雕文／新北報導

新北市一名14歲國中生於11日傍晚騎車載班上同學上烘爐地跑山，晚間8點多回程行經金城路三段往三峽方向，與同向貨車發生擦撞！機車龍頭毀損，而車上2人倒地，其中後座的少女吐了一大口血，當場失去呼吸心跳；附近民眾見狀急忙報案，警方到場調閱相關畫面，詳細事故原因仍在釐清。

▲救護人員到場搶救，並將滿臉是血、失去呼吸心跳的少女送醫急救。（圖／民眾提供）

▲國2生騎車雙載兜風，回程時遭同向大貨車擦撞倒地，後座少女重傷命危。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，出事騎士為14歲陳姓少年，其同學（化名小志）聽到意外發生，急忙趕到現場關心，小志說，「車子是我的，而車主是我的家人」，原本11日是要把車借給同學A使用，沒想到同學A又偷偷把車借給陳姓少年，後來陳少還約了林姓少女出遊，雙載騎上烘爐地兜風，沒想到在回程時發生意外。

小志還說，車子前幾天有借其他同學騎，結果出意外導致機車受損送修，沒想到才剛修好2天而已，又有同學因為借車而出事。

其中騎車的陳姓少年手腳擦傷但無大礙，但後座的林姓少女頭部受到重創，滿臉是血，且當場失去呼吸心跳；土城警方表示，依規定辦理相關交通測繪，且目前傷者家屬已至醫院處理後續事宜，詳情仍待調查。

▼肇事大貨車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼機車龍頭毀損，現場還遺留少女噴飛的鞋子。（圖／記者陳雕文攝）