禁停區驚見「6車貪食蛇」　報案時間讓網笑翻…是命中注定？

▲竹北地區發生一起6車追撞車禍。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹北地區在投票日當天發生一起連環車禍，有6台小客車疑似因為車距過短加上煞車不及發生追撞，在加油站前面連成一線，也被網友以「6車貪食蛇」揶揄Po上網，據了解，追撞情況不嚴重，並未有人員傷亡，6名駕駛也無酒駕，整起車禍事故已由警方接手調查。

▲這起車禍疑似因煞車不及加上車距過短引起連環追撞。



臉書《新竹爆料公社》11日下午出現幾張「6車貪食蛇」的連環車禍照引起討論，有6台自小客車經過竹北中華路上的加油站前，疑似因為煞車不及加上車距過短引起連環追撞，6台小客車連成一線，在黃色網狀線的禁停區上特別顯眼，雖然車損不嚴重，但是幾張「貪食蛇」照片也引起討論。

這起貪食蛇車禍還還因為報案時間是13點14分也引起諧音「1314」的連結，有民眾笑說，「6車貪食蛇」、「一生一世」怎麼聽怎麼有畫面，莫非這就是傳說中的「命中注定」？據了解，6名車主均未酒駕，也無重大傷勢，僅些微車損，而整起事故也由警方接手調查。

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