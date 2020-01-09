「蓋布袋」猛K頭…鮮血流滿公車！3學長霸凌國一生　在旁30同學竟漠視

▲台中出現校園霸凌事件！國三學長在公車上把國一學弟打到頭破血流。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲、鄧木卿、孫于珊／台中報導

台中一名國一男學生6日下課搭上公車後，竟慘遭3名學長聯手霸凌！不僅拿出電擊棒恐嚇，還用國一生手上的外套蓋住他的頭，不斷揮拳爆打，甚至以硬物攻擊，直到破頭濺血才停止施暴。然而過程中，一旁30多名學生竟默不吭聲，不禁令人懷疑這社會怎麼了？受害者母親更是又難過又生氣地將此事PO上網，希望霸凌者受到應有懲罰；教育局也對此事件深感痛心；目前校方已找出涉打人的3名國三生。

受害者母親在臉書《爆料公社》指出，兒子下課後在校門口等車時，先是被5、6人圍住，然後他們開始「用身體撞、用手揮拳、用腳踹」來欺負兒子，但兒子不理他們，隨後兒子衝上公車之際，有3名學長也故意跟著兒子搭上同一班車，更恐怖的霸凌行動就此展開。

母親說，兒子上車後就站在前面、緊抓著椅子，但其中一名學長開始猛打兒子手臂，另一名則用手勾住兒子身體、硬是拖去後面，兒子不想坐下，卻被學長猛打肚子，讓他痛到坐在椅子上，還打開電擊棒嚇他，然後就開始揮拳爆打兒子的頭，並拿兒子手上的外套蓋住他後繼續毆打，兒子突然感覺有硬物敲擊自己頭部很多下，等到頭破血流後，對方才停手。

母親心痛表示，從學校到家裡路途約30至40分鐘，途中車上有很國中生，但卻無人站出來告知司機，且看見自己兒子坐在公車上滿身血，公車上也到處都是血，令她難過到「差點喘不過氣」，「更可惡的是對方連道歉都沒有！」

台中市清水派出所所長黃皓展也在文章底下留言指出，已先行將涉嫌傷害學生的手持電擊棒查扣在案，另已行文至公車業者調閱監視器，等檢視畫面釐清案情後，即通知涉案學生到案說明。

▲清水派出所所長留言指出，目前已查扣電擊棒，正調閱監視器追查中。（圖／翻攝爆料公社）

針對這起校園霸凌，學務主任也出面說明，涉嫌打人的3名國三生學長，在校已有許多偏差行為，如：經常性作業遲交、上課遲到、晚進教室等，成績也不理想。由於受霸凌的國一生有學習障礙，在校時與學長們出現溝通問題而發生言語衝突，才成為這次公車霸凌的導火線。

學務主任也解釋，司機之所以無法在第一時間發現有學生遭霸凌，是因為當時正值放學時間，公車上人潮眾多，約有30多名學生才沒注意。直到該學生擠上前向司機要衛生紙擦拭時，司機驚見他滿身鮮血才趕緊打119將他送醫。目前校方已找出涉嫌打人的3名學長，其中2人坦承犯行，另1人則否認動手，強調只在一旁觀看。

市府教育局也表示，對於這起不幸的校園霸凌事件感到非常痛心！接獲通報後，包括督學、校長、導師等人均立即前往醫院關心受傷學生狀況，並指示學校盡速依規處分，協助後續輔導。至於有關受傷學生家長申請調閱學校校門口監視器一事，學校已提供家長監視器畫面，市府已要求學校確實調查釐清狀況。

▼被霸凌的國一生母親悲憤PO文，希望霸凌者受到應有懲罰！（圖／翻攝自爆料公社官網）

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