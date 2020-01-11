屏東大團結＆南北作伙贏　縣長潘孟安：屏東人的驕傲

▲屏東縣長潘孟安感表屏東立委選舉感言，指這是屏東人的驕傲。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）



記者陳崑福／屏東報導

屏東縣長潘孟安11日晚上在投票結果揭曉後表示，感謝縣民的牽成與支持，讓他們以堅定的意志，告訴全國各地的朋友，「我屏東，不只是驕傲」，「我屏東，更是在意！」讓全縣由民主進步黨提名兩席區域立委鍾佳濱、蘇震清連任成功，延續屏東的民主香火及重大建設傳承。實踐了「屏東大團結、南北作伙贏」的目標，這是屏東人的驕傲。

▲▼潘孟安率鍾佳濱、周春米感謝縣民支持。



潘孟安說，屏東雖然起步較慢、陣前換將，但是蔡英文總統有特別交代，總統的故鄉不能掉，所以民進黨傾全黨之力，為屏東保住2個席次。

他特別強調，同樣代表屏東，參與山地原住民立委選舉的伍麗華，謝謝她的努力，讓民主進步黨首次在山地原住民立委的競爭中，取得勝利。更重要的是，伍麗華讓屏東九個原住民鄉鎮，終於擁有一個真正為原住民做事，身影一直在部落的立法委員。

他說，屏東一席都不能少，也一席都沒有少。未來黨籍立委鍾佳濱、周春米、蘇震清、莊瑞雄、伍麗華，都會留在國會，都會是屏東的最佳代言人。

潘孟安提到，台灣人民再次給民進黨機會，他也要特別拜託台灣人民，未來用更嚴格的標準監督民進黨的民意代表及所推出的公共政策，他們一定不會辜負人民的期待。因此，高興一分鐘，未來大家肩膀的壓力會更大，我們會更積極、更謙卑面對人民的期待。

他強調，「屏東出總統，總統疼屏東。」屏東人作為蔡英文總統的靠山，沒有讓總統失望。而蔡英文作為屏東女兒，不但堅決捍衛台灣主權，承諾屏東的建設也都有確實做到。下一個4年，屏東人會繼續發揚城市的光榮感，勇敢自信，與總統蔡英文、副總統賴清德並肩同行。

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