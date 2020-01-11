蔡英文816萬票破紀錄當選　微博網友：「祖國統一」才是正道

▲2020總統大選蔡英文勝選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉亭／綜合報導

蔡英文得票數已超過816萬，打破馬英九紀錄，寫下新的「蔡英文障礙」，韓國瑜稍早已自行宣佈敗選。大陸網友得知結果之後，紛紛留言表示，「祖國統一才是正道，也是必然」

大陸官媒「人民日報」9時30分許發文，「蔡英文當選台灣地區領導人」，得票第二的中國國民黨候選人韓國瑜於晚間承認敗選，這意味著得票第一的民進黨候選人蔡英文當選連任。

大陸網友在下面紛紛開始刷留言，「不管誰連任，臺灣都是中國不可分割的一部分！」、「臺灣問題在我們這一代必須要解決」、「預料之中」、「希望早日統一」、「統一是大勢所趨」、「期待祖國統一，希望兩岸持續和平，他國不能干預我國內政」。

▲大陸網友紛紛留言「早日統一」。（圖／翻攝自人民日報微博）

蔡英文在記者會上強調，兩岸關係和平穩定的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任，確保台海和平穩定，「今天我要再一次誠懇呼籲，和平、對等、民主、對話是維持兩岸的關鍵，也是拉近兩岸距離的關鍵」。

蔡英文說，和平就是對岸必須放棄對台灣無禮威脅，對等就是雙方不否認彼此存在事實，民主是台灣前途由2300萬人決定，對話是雙方坐下來談未來關係發展。希望北京能理解，民主台灣，民選政府，不會屈服於威脅，兩岸相互尊重，才符合彼此利益存在。