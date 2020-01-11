承諾「服務不分藍綠、建設不分大小」　吳琪銘勝選：特別感謝年輕人支持

▲ 吳琪銘自行宣布當選 。（圖／吳琪銘辦公室提供）

記者張嘉晏／綜合報導

本次立委選舉，新北市第10選區由民進黨吳琪銘自行宣布當選，成功爭取連任席次。吳琪銘發表勝選感言時表示，未來必會努力實現他所提出的政見，全力守護台灣民主。

吳琪銘首先感謝議員林銘仁、彭成龍、競選團隊及里長們的大力支持，「當選就是責任的開始」，未來四年也會像這一屆一樣，努力實現他所提出的政見，「服務不分藍綠、建設不分大小」，會全力做全土三地區的立委。

吳期銘說，他要特別感謝年輕人的支持，「臉書有人發訊息給我，說他特地從日本回投票，甚至還有從德國回來投票，都讓我感激在心。」未來定會站在第一線守護台灣的民主自由。

吳琪銘原為台聯黨黨員，曾擔任過幾屆市民代表和市議員，2008年則是轉而加入民進黨。此次他為了尋求連任大打政績牌，除了推動延宕多年的「捷運萬大線二期工程」，也爭取「北倉清水池」解決了居民民生用水的不便。

吳琪銘曾表示，除了地方建設，他也協助推動了重大法案，舉凡所得稅額減少、社會住宅和長照等等，3年多的成績都是可供檢驗的。

回溯第9屆立委選舉，吳琪銘當時以10萬2千多票、58.50%的得票率擊敗連任2屆的國民黨立委盧嘉辰，順利高票拿下立委席次。

根據新北市選舉委員會統計，新北市本屆立委區域及原住民選舉人數總計為330萬1,233人，較上屆區域及原住民立法委員選舉增加11萬4,401人，本選區之選舉人數則為28萬7,565人。