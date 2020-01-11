快訊／南投馬文君連任喊溫暖　「許多議員都為了我出來拜票」

記者顏如玉／綜合報導

2020大選，南投第一選區馬文君儘管受到來自民進黨蔡培慧的威脅，但票數仍穩定領先，並先自行宣布當選，完成四連霸，開票後她表示相當感謝，「這條路非常難走，謝謝你們給文君最大的支持，未來我會更用心服務鄉親。」

▲南投第一選區馬文君連任成功，為達摩點睛。（圖／翻攝自粉專／立法委員 馬文君）



馬文君出身政治世家，父親為曾任兩屆埔里鎮鎮長、台灣省議員的馬榮吉，地方實力本就雄厚，馬文君又自2009年補選上南投區域立委，連任至今超過10年累積大量人脈，原先就被看好相當有機會連任。

不過蔡培慧今年從不分區立委轉戰區域，擁有中央奧援，經費補助沒在客氣，加上她本身也相當關注基層議題、勤於打陸戰，聲勢逐漸看漲，給馬文君帶來不少壓力。在11日開票時，蔡培慧票數還一度取得領先，不過馬文君最終還是超車成功，晚間自行宣布當選。

▲馬文君。（圖／民眾提供）



馬文君宣布當選後，激動感謝身邊競選團隊，「這次很感謝大家站在文君身邊，許多議員可能自己選舉時都沒這麼認真，在街頭拜票，但這次為了文君都站出來了。」

馬文君這次面對強大挑戰，許多藍營人士都表示選情「完全不對等」，馬文君也認為這次相當艱難，「我們的對手有中央很大力的支援，得到很多的關懷和資源，還有許多官員下鄉輔選，但你們還是沒有放棄、非常堅定地給文君最大的支持，陪我走這段路，今天可以凍蒜，是我最大的溫暖。」

「今天可以站在這裡繼續服務鄉親，是因為有你們的支持，未來我會更加用心，替鄉親爭取更多福利，我相信未來一定會更順。」，馬文君發表感言後，也回到競選總部，在達摩上點睛慶祝連任成功。