快訊／雙姝對決「港湖女神」打敗李彥秀　高嘉瑜自行宣布當選！

▲高嘉瑜打敗李彥秀，自行宣布當選！（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲、趙于婷／台北報導

台北市立委第4選區（內湖、南港）「雙姝對決」備受矚目，截至11日下午20時10分，「港湖女神」民進黨籍高嘉瑜以10萬9638票領先國民黨現任立委李彥秀，自行宣布當選，「港湖女神」高嘉瑜成功翻轉港湖區。

從下午開始，高嘉瑜內湖的競選後援會陸續有不少選民前來要替「港湖女神」加油，原本晚間6時左右高嘉瑜已經現身競選總部，但因為票數持續與對手李彥秀呈現拉鋸戰，一直到7時30分才大致底定結果，高嘉瑜在選民的簇擁下，正式自行宣布當選，讓現場支持者嗨翻，場外也有支持者放鞭炮慶祝，現場超熱鬧。

▲▼高嘉瑜阿嬤現身競選總部。（圖／記者崔至雲攝）

平復開心的心情後，高嘉瑜說，在內湖、南港藍大於綠的選區，這次選舉狀況非常的緊繃，感謝大家，勝利是屬於大家的，希望能立下政治典範，「我相信每張選票都是一個期待一個責任」，期望未來可以在立法院為大家服務。

高嘉瑜也表示，很多人說高嘉瑜在民進黨是孤鳥，但包括總統蔡英文、祕書長羅文嘉等所有民進黨的黨公職都一直很關心力挺，集結所有非韓勢力、非藍勢力，才有今天的結果，「今天有這樣的成果對我而言是歷史性的選戰」。

▲▼支持者送高嘉瑜當選禮物。（圖／記者崔至雲攝）

但她也坦言，目前為止其實票數還是沒有相差很大，因此可以看出來民進黨在內湖、南港還是有很多必須努力的空間，最後也在支持民眾的簇擁下向大家承諾，「等喉嚨比較好，希望可以開演場會，再邀請大家來聽」。

▲高嘉瑜爸爸開心接受高嘉瑜當選賀電。（圖／記者崔至雲攝）



▲國民黨立委候選人李彥秀。（圖／記者李毓康攝）

至於國民黨現任立委李彥秀也在臉書上PO出敗選感言，全文如下：

除了感謝，更要致歉！我的努力不夠，沒有得到足夠的支持，讓大家失望了！二十一年的從政生涯，每天都我都提醒自己，不能忘記對選民的承諾，不能忘記從政的初衷！過去四年來，更是我迅速成長歷練的四年，從地方議會到中央國會，要重新累積學習的東西太多，時間卻太少。但是好強的我，從來不願意輕易放過自己，更不能委屈支持我的選民！」

但是，選民對於民意代表的要求不僅於此，我可能缺乏了跟選民更多的互動，忘了要有更謙卑的傾聽。也沒讓不同的世代都能夠理解我們的努力，還有價值選擇。我更擔憂，台灣族群、職業、世代的對立與撕裂將更加嚴重！

更令人遺憾，國民黨無法重返執政！我們過去四年的努力，沒有讓足夠的人看到，我們的堅持沒有獲得足夠的認同，我們的表現沒有讓人民滿意。從去年的大勝到今年的失望，面對民意的轉變快速，我們卻沒有跟上。

接下來，我們更要堅持改革，我們要更加謙卑，我們更要改變與人民對話方式，我們要思考我們的核心價值是否已經與社會認同落差，才讓國民黨更好，才能讓人民重新接受國民黨，讓國民黨有機會重新帶領中華民國，讓中華民國更好！

再次感謝您，謝謝您！一路走來有您的支持，我才能走到今天。

接下來，讓我們祝福嘉瑜，希望內湖、南港的明天可以更好！

接下來，讓我們轉身擁抱我們的家人，希望我們可以在不同的選擇中繼續團結在一起。

目前開票作業仍在進行中，最終得票數以中選會公布數字為準

