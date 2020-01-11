台灣特殊文化…「雞排祭品文」引關注　美媒：影響選舉結果？

▲請吃雞排恐有賄選嫌疑。（圖／記者許力方攝）



記者張方瑀／綜合報導

2020大選進入開票階段，除了選情激烈引發外媒關注外，各種奇特的「選舉文化」也讓外媒感到好奇，其中之一就是「雞排賭局」。不論是參選人、政治人物、網紅，甚至是匿名的網友，都習慣在用雞排來打賭，直接在臉書或是節目上發出「雞排祭品文」，也常讓人質疑，這樣做是否有賄賂嫌疑。

《美國之音》報導指出，親民黨不分區立委參選人、永齡基金會執行長劉宥彤曾在臉書發出「祭品文」，直言若韓國瑜有800萬票，她就要買100萬台幣的雞排；政論節目主持人趙少康也曾指，如果總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜的民調相差高達30％以上，就要發1萬份雞排；網紅館長陳之漢也說，若是蔡英文勝選，就會請6000份雞排。

中國文化大學廣告系系主任鈕則勳接受《美國之音》訪問時表示，雞排賭局其實是台灣非常顯著且有趣的政治文化現象。至於為何選擇雞排，鈕則勳則說，「雞排是台灣夜市一定會有的平民美食，賭雞排比較簡單，賭雞排要比賭牛肉麵簡單。」

鈕則勳認為，雞排賭局會在網路上創造出非常大的話題，尤其吃雞排是件非常簡單的事，「他能夠創造媒體聚焦討論，也能夠在社群裡面不斷地去轉傳分享跟流動，它產生相當程度的一個擴散的一個力道。」

去年12月，國民黨不分區立委候選人謝龍介打賭，如果韓國瑜沒有贏90萬票，他就送出2700份雞排，卻引來賄選爭議，改成如果韓國瑜沒有贏到90萬票，只贏89萬9999票以下，他個人就捐出30萬元給弱勢團體做公益。

當時台南地檢署就指出，發送雞排者是否構成上述投票行賄罪，領取雞排之選民是否會因此構成上述投票受賄罪，仍須就具體個案，審酌有無對價等相關事證認定，並非慶祝行為就不涉賄選。

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