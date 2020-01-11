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彰化立委／泛藍分裂變成三腳督　民進黨黃秀芳當選連任

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▲▼彰化第2選區立委。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第2選區立委候選人黃秀芳、張瀚天與黃玉芬(前排由左至右)。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化第2選區立委選舉，民進黨現任立委黃秀芳、國民黨提名的現任議員張瀚天與無黨籍的前議員黃玉芬共同角逐形成「三角督」的戰局，三人各擁一方，這場戰役打來真的不輕鬆，黃秀芳有現任立委優勢，再加上中央輔選大將的接力站台掃街拜票，張瀚天雖然有王金平的歸隊加持，但仍不敵對手，最終仍敗北。

▲黃秀芳委員。（圖／記者唐詠絮攝）

民進黨黨主席卓榮泰去年12月間挺進彰化市，為黨籍候選人黃秀芳加油打氣，還指出，彰化是全國所有縣市國民黨提名最離譜的地方，每個候選人都有背後一大段很不為人所接受的故事，跟我們的候選人正正當當清清白白完全相反。

他強調，「彰化是全國所有縣市國民黨提名最離譜的地方，每個候選人都有背後一大段很不為人所接受的故事，跟我們的候選人正正當當清清白白完全相反，所以我要強力的來幫我們彰化候選人再加把勁，無論如何要守住民主聖地的正正當當清清白白。」

▲黃秀芳控散發惡意黑函報警提告。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

▲彰化第2選區立委候選人張瀚天。（圖／張瀚天競辦提供）

被點名年輕有沾毒的張瀚天，將所有對他的指責通通收起，也說過在這次選舉過程中，對手陣營從中央到地方持續窮追猛打，見獵心喜的踩著「污點」不放，中央重量級輔選大將站台，還可以直指：「做錯事的人，要知道什麼地方可以去，什麼地方不能去」。如果整個社會該如此，有了污點就該躲在陰暗角落，讓污點跟著自己一輩子？更遑論去服務地方、服務社會，選民的支持「浪子回頭金不換」、「為人民服務做得好，誰沒有過去」、「以前那個叫故事，重要的是今天和明天」、「以前都做善事，到了當選做壞事，有用嗎」。

▲黃秀芳控散發惡意黑函報警提告。（圖／立委黃秀芳競辦提供）

民進黨主打的「反黑」策略呈現效果，再加上中央大老頻頻對地方建設加持，讓主打幸福牌的黃秀芳多年來在地方與中央的耕耘，被選民認同，而以第三勢力競選的黃玉芬與張瀚天最終仍不敵強棒黃秀芳。

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