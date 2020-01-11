影／「兩岸關係不是單方面責任！」蔡英文籲北京尊重台灣民意：隨時可重啟協商





▲2020總統蔡英文開票之夜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵、陶本和、蔣婕妤、林銘翰／台北報導

2020總統立委大選11日舉行投開票，總統蔡英文於晚間9點左右，拿下800多萬票，與國民黨總統候選人韓國瑜拉開超過300萬票差距。蔡英文在記者會中表示，兩岸關係不是單方面責任，希望與北京政府建構可以健康交往的關係，以及重視中華民國存在事實，以和平對等的方式對談，隨時可以重啟協商。

蔡英文召開國際記者會時，被問到她曾在競選期間說，「在中國壓力下，台灣會更茁壯！」那現在成功連任，未來要如何面對壓力？

蔡英文表示，中國壓力會持續存在，甚至於會越來越大，這次選舉結果彰顯出來台灣民主價值，拒絕一國兩制，支持主權民主的方式。身為台灣總統必須在基礎上維持兩岸關係，同時善盡做一個國際成員的責任，維持台海和平穩定現狀。

蔡英文說，面對中國大陸持續文攻武嚇，試圖片面改變台海現狀，我們都堅持不挑釁的態度，極力確保台海、兩岸和平穩定，未來將盡最大努力維持台海和平現狀，民主台灣從來不是麻煩製造者，過去不會，未來也不會！堅持主權跟民主自由價值原則下，為兩岸關係做的承諾，未來不會改變，會盡最大努力突破僵局，改善兩岸的關係。

蔡英文強調，兩岸關係不是單方面的責任，呼籲北京政府體會到台灣民意，跟台灣內部最大共識，和平對等原則，雙方共同尋求良性互動方法，建構一個可持續健康交往模式，才符合兩岸人民福祉和期待，希望兩岸能重啟對話跟協商，如果北京尊重台灣民意，正視中華民國台灣存在事實，以和平對等方式處理兩岸間的歧異，那「我們隨時可以跟對岸重啟對話跟協商！」提出這樣條件是非常合情合理，就看北京政府是否會釋出相對善意。