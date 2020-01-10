雲端最前線／2020總統大選 ETtoday即時開票直播選情分析

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2020總統大選高潮迭起，ETtoday雲端最前線11日開票全程不缺席！「2020總統大選特別報導」，下午四點至晚間十一點，連續七個小時不間斷提供最新、最即時票數，帶給您第一手現場消息！主持人楊文嘉率領十多位各黨代表、時事評論員，同步討論最具深度的選情剖析，選後台灣又會走向哪種局勢？最精彩的開票過程，只在《雲端最前線》。

▲2020凱道選前之夜。

2018九合一大選結果，讓各黨政治布局出現考驗，再加上香港反送中事件，使得2020總統大選誰能勝出？受到國內外關注。全台各地即時選情，鎖定《雲端最前線》絕不漏接。ETtoday全體總動員！韓國瑜、蔡英文、宋楚瑜競選總部及各大黨部隨時傳回最新畫面，不分區、各縣市區域立委得票數，都能在節目上一手掌握。

《雲端最前線》「2020總統大選特別報導」，ETtoday新聞雲、APP、Youtube各大平台同步直播，不管在家中還是外出，任何地方只要拿出電腦、手機，就能隨時收看最新開票動態，掌握選情不求人，台灣人民神聖一票選出的人會是誰？登上雲端！一同揭曉答案。

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《ETtoday新聞雲》



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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。