4米巨旗「台灣人民站出來」成鳳山選前夜焦點　2香港正妹猛拍照：好感動

▲民進黨鳳山選前之夜有民眾高舉「台灣民眾站出來」的巨型旗幟。（圖／記者吳奕靖攝）



記者吳奕靖、陳豐德／高雄報導

民進黨高雄選前之夜「光復高雄」10日晚間在鳳山西站廣場舉辦，主辦單位聲稱現場民眾突破了30萬人，而記者在現場也發現了一位高舉「台灣人民站出來」旗幟的蘇姓支持者，儘管舉了許久揮汗如雨蘇男也不休息，直說「我有堅定意志，要到韓國瑜下台為止！」吸引2名來台觀看台灣大選的香港正妹在旁邊連連拍照。

過往在韓國瑜的造勢現場，都會看到一位「國旗哥」謝文鈞，身穿國旗T恤，揮舞大型國旗，唱著軍歌在人群中踢正步，不少現場的韓粉也會跟著他，一起喊出「韓國瑜凍蒜」，不料就在2018年市長選舉選前之夜他卻倒地昏迷，不幸去世。

▼每逢國民黨高雄市區造勢活動，現場常見「國旗哥」的身影。（圖／記者宋德威攝）



當時韓國瑜還在臉書直播表示相當感謝「國旗哥」的支持，聽聞不幸逝世的噩耗，讓他相當難過，而他參選以來每天都在忙選戰，幾乎沒有休息，最近會好好養身體，等身體康復後，會去祭拜「國旗哥」

而在民進黨高雄造勢現場，如今也出現了一位旗幟哥蘇男，他10日晚間在選前之夜現場高舉白旗，上頭寫著「台灣人民站出來」的字樣成為全場的焦點，《ETtoday新聞雲》記者訪問蘇先生，他額頭上流著汗水表示「雖然旗子輕輕的但今天有風，有風的話比較吃力，我有堅定意志，要到韓國瑜下台為止！」並表示旗子是花錢請人做的。

而2位香港正妹也到場支持蔡英文，看到旗幟時忍不住拿出手機猛拍，她們受訪時相當害羞的說「我們是香港人，看到旗子覺得好感動，想要支持一下台灣，台灣要贏！」

▼蘇男說要自己有堅定意志，要舉到韓國瑜下台為止。（圖／記者吳奕靖攝）



▼現場2名香港正妹對著旗幟狂拍。（圖／記者吳奕靖攝）



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