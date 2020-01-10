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農曆新年前冒名出海釣花枝觸國安法！　他「誠實」受檢判無罪

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▲釣魚，釣魚竿，釣竿，魚竿。（圖／達志／示意圖）

▲許男向友人借船員證出海釣花枝，遭安檢人員識破送辦，法院因他誠實且配合受檢，判他無罪確定。（示意圖／達志）

記者孫于珊／台北報導

一名許姓男子為了跟朋友出海釣花枝，於是向友人借船員證「冒充船員」，許男以為事情會很順利，不料竟被安檢人員識破！吃上涉嫌違反國家安全法第6條「無正當理由拒絕或逃避檢查」罪嫌。但法院一審認為，許男從頭到尾都有承認自己的真實身分，不構成「逃避」要件，因此判無罪；高等法院二審也駁回檢方上訴，維持一審判決確定。

2019年2月初早上6時許，備好「船員證」的許男，打算與友人在新北市深澳漁港搭乘萬寶龍58號漁船開心出海釣花枝，但眼尖的安檢人員們發現許男與船員證上的照片形貌不符，許男知道自己躲不過了，有誠實說出自己的姓名，被問到「這是不是你的船員手冊」時，也如實告知「不是！」但許男仍被當場逮捕移送法辦，基隆地檢署偵查後依違反國安法罪嫌起訴。

不過法院認為，許男雖然有向他人借船員證，但已盡受檢義務，並向安檢人員表明真實身分，並不構成「逃避受檢」的犯罪要件，因此判許男無罪；高院也維持原判決，駁回上訴確定。

►「快來把我釣走～」

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