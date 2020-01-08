原住民捕穿山甲被判刑確定　符合原民法提非常上訴…改判無罪

▲屏東縣彭姓原住民捕抓保育類野生動物穿山甲，屬原住民傳統文化一部分，應受「原住民族基本法」保障，屏東地院改判無罪。 （圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣彭姓原住民捕抓保育類野生動物穿山甲，被依違反野生動物保育法判刑確定，最高檢察署認為適用法令有所違誤，經檢察總長提起非常上訴，最高法院撤銷原判決發回屏東地院更審，合議庭以他狩獵是為了「自用」，屬原住民傳統文化一部分，應受「原住民族基本法」保障，改判無罪。

屏東地檢署表示，彭姓男子在判決確定後，已執行易科罰金完畢，將在收到法院的判決書後研議是否上訴，或不再上訴，一旦他無罪定讞，可領回當初科罰金。

判決書說，彭姓原住民於2017年間在春日鄉大漢山區以陷阱及番刀獵捕宰殺保育類動物穿山甲1隻，被警方查獲，他說，為自己要食用才獵捕，檢方仍依違反野生動物保育法將他起訴，屏東地院於2018年間判處他有期徒刑6個月徒刑，得易科罰金，因彭男未在期限內上訴而定讞。

最高檢察署檢察總長認為，野生動物保育法雖規定不得騷擾、獵捕、宰殺保育類動物，但「原住民族基本法」卻規定原住民得在原住民地區依法獵捕野生動物，只要是基於「傳統文化」、「祭儀」或「自用」目的，而不具營利性者，不論是保育類或一般類野生動物均可獵捕，基於特別法優於普通法的原則，該案應優先適用「原住民族基本法」。

最高法院審理後，認為原判決未認定彭男獵捕處所是否在原住民族地區，以及宰殺穿山甲是否為了營利，此為法院認定事實適用法律的基礎，也是對被告利益有重大關係的事項，但原審並未作必要的調查及說明，應撤銷原判決，由原審法院更審，以資救濟。

屏東地院重新審理，合議庭法官認為，彭姓男子獵捕處所春日鄉大漢山屬「原住民族基本法」所定義的「原住民族地區」，檢察官復未舉證彭男獵捕穿山甲是為營利目的，彭男供稱是為自己及家人食用，應可認定，彭男該「狩獵」行為屬原住民族傳統文化，應受「原住民族基本法」保障，改判無罪。

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