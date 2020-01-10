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「尋找我的iPhone」成抓猴神器！妻驚見定位摩鐵　載兒女直擊老爸偷腥

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▲陳姓男子於前年11月北上桃園找女網友，雙方在摩鐵發生關係時，女子後悔哭泣男子停手但事後卻挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲小三傳送大量曖昧訊息給人夫，嬌喊「親愛的」、「好愛你」，2人還上摩鐵偷情！（示意圖／視覺中國CFP）

記者孫于珊／新北報導

從事直銷事業的人夫張男，手機裡竟藏有小三陳女傳送的大量曖昧訊息，「親愛的」、「好愛你」等語，張妻發現後看準時機，開啟了iPhone內建功能「尋找我的iPhone」，驚見老公手機居然在摩鐵內！馬上載2名兒女去看「老爸做的好事」，事後憤而提告求償50萬元。新北地院認定陳女與張男的行為已侵害張妻配偶權，判決2人須連帶賠償20萬元為適，全案可上訴。

2018年6月至12月間的對話內容顯示，陳女不時以「親愛的」稱呼張男，並關心張男到家了嗎，自己到家也會報平安，還會說「老公愛你」、「好愛你」，也會撒嬌說「看到你們家那個（指張妻）我會很難過」、「如果不是因為愛你，我可以找一個每天陪伴我的人」等語，甚至說道，「你也很明白這份感情，我也受盡委屈…你竟然可以說你沒愛我，等於把我殺死！」

▲▼iPhone內建功能「尋找我的iPhone」。（圖／記者孫于珊攝）

▲張妻抓姦出大絕！開啟「尋找我的iPhone」，驚見老公在彰化某摩鐵偷吃！（圖／記者孫于珊攝）

張妻出庭時稱，由於老公曾將自己的手機密碼告訴她，她才能解鎖並看到這些曖昧字句，同時還驚見自己老公在旅館幫陳女拍攝的照片，讓她又氣又難過，懷著難以平復的複雜心情決定開車載兒子、女兒跟車抓姦，戳破老公藉故工作外出與陳女到摩鐵幽會的謊言。

女兒也證述，確實成功抓到2次爸爸偷情。一次是從早上跟車，看到爸爸與陳女進去新北市土城一家摩鐵；另一次是媽媽用了「尋找我的iPhone」功能後，看見爸爸電話一直定位在彰化一家摩鐵，於是媽媽開車帶著我和弟弟衝過去，最後確實有看到爸爸的車開出來，也見到陳女坐在爸爸旁邊。張妻因此認定他們至少發生3次通姦行為，怒求償50萬元。

不過陳女與張男2人辯稱，由於他們是公司業務直屬上、下線，為部屬關係，彼此擁有兄妹之情，平時會互相開玩笑攻訐對方，且陳女也常以親暱用詞對待其他公司同仁，強調2人間關係單純，並未有任何逾矩行為。

法官審酌，由於親生女兒指證歷歷，加上有親密對話為證等，因此認定陳女與張男確實有交往行為，讓張妻受有精神上痛苦，兼衡雙方的學經歷等一切情狀後，認為精神慰撫金50萬元過高，應以賠償20萬元為適當。

▼「尋找我的iPhone」功能即使裝置沒連上網，處於離線或睡眠狀態，也可得到定位。（示意圖／記者孫于珊攝）

▲▼iPhone內建功能「尋找我的iPhone」。（圖／記者孫于珊攝）

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