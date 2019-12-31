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前十大槍擊要犯段樹文涉組正義會暴力討債案　桃院審結：判無罪

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▲曾列十大槍擊要犯的段樹文涉嫌籌組天道盟正義會等三案，歷經10年纏訟，地院31日審結判處無罪。（圖／翻攝自段樹文臉書）

▲曾列十大槍擊要犯的段樹文涉嫌籌組天道盟正義會等三案，歷經10年纏訟，地院31日審結判處無罪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

曾列十大槍擊要犯並於去年底參選桃園市八德區市議員以最高票落選的段樹文，11年前遭桃園地檢署依成立天道盟正義會、暴力討債與對大溪地主恐嚇取財等三案，被以組織犯罪等罪嫌起訴，另有48名幫眾也遭起訴，桃園地院歷經10年審理31日審結，段樹文被判無罪，其餘幫眾則各有罪、無罪、公訴不受理之判決。

曾列十大槍擊要犯的段樹文綽號「細鯽仔」，過去是縱貫線桃園地區知名黑道角頭，1984年曾涉及桃園角頭楊柏峰、郭江南等命案，被警政署列為十大槍擊要犯，過去多次捲入殺人、強盜與槍砲彈藥等罪嫌遭判處無期徒刑，歷經2次減刑後才獲得假釋出獄。

檢方起訴書指出，段樹文在2008年1月在桃園縣成立天道盟正義會，自命為總會長並以朱瑞典擔任副會長，吸收多名成員擴展勢力，下設桃園、觀音、中壢與大園分會等組織，檢方以段等人涉及16項犯罪事實，包括籌組天道盟正義會、低價購地威脅鄰近地主高價買回、職棒簽賭、錢莊放款、暴力討債與強索保護費等罪嫌，檢方於2010年5月偵結依組織犯罪防制條例將段與48名幫眾起訴。

段樹文去年底參選八德區市議員，以最高票落選成為落選頭，由於現任八德市議員劉茂群涉及賄選案，刑事部分仍在審理中，民事部分則於10月31日一審宣判當選無效，若二審仍認當選無效確定，段樹文有機會遞補成為市議員。

法院31日宣判，組織犯罪條例至今多次修正，以段被起訴時適用對他最有利，依當時該法規定、見解，犯罪組織有9項要素，依證人、監聽譯文及蒐證照片等，無法構成其9項要素，段也否認發起，法官審酌後就段樹文發起天道盟犯罪組織、與他人恐嚇取財，在深夜公眾施暴脅迫等3個部分判處無罪。

全案共55名被告經起訴、2次追加起訴，歷經10年審理，進行約150次庭期，卷證相當繁雜，其間有部分被告死亡、和解經判決公訴不受理，部分則疾病不能到庭裁定停止審判。

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