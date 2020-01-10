　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2女搶愛劈腿男…她竊錄性愛片嗆情敵：夠蕩！反被酸「技巧差」雙重打擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

性感,挑逗,火辣,做愛,慾望,激戰（圖／取自免費圖庫isorepublic）

▲小珍遭男友劈腿，竟偷存錄男友與對方女子紗紗的性愛片，事後找紗紗算帳慘被告。（示意圖／取自免費圖庫isorepublic）

記者孫于珊／台中報導

感情世界裡怎容得下3人空間？但一名男子阿偉卻同時與2名女子小珍與紗紗（均為化名）交往！直到小珍偶然發現男友手機裡有男友與紗紗的嘿咻片才曝光這段三角戀。不過小珍卻將影片偷存下來，並傳訊恐嚇紗紗「妳夠蕩！」，而紗紗也回嗆「好好學習性愛技巧」，並決定提告。小珍最後被依妨害秘密罪遭判刑。

判決指出，小珍2018年6月間與阿偉在摩鐵內時，趁阿偉睡著、又見手機因遊戲掛網而未上鎖，便查閱其手機內容，不料發現有阿偉與紗紗間合意拍攝的性愛影片，在未經阿偉同意下，即拿出自己手機竊錄、儲存。

小珍事後再用LINE傳訊給情敵紗紗恫稱，她會把性愛片PO上網或私下交予朋友觀覽，「我臉書裡面可是有很多阿偉的朋友，叫他們看…我還會放到你的臉書，任何一個能傳播的網路管道」、「我已經把影片放在臉書了」、「看過影片的都說你夠蕩」、「我會私下分享給大家看，放心，不會把這骯髒的影片放在我自己的臉書」等文字，並傳送該影片及截圖給紗紗。

紗紗收到小珍傳送的訊息及性愛影圖後，也狠辣回嗆：「我拍照存證了，你可以分享了」、「只要你分享就等著收存證信函吧，你剛剛的訊息跟影片可以做為一切證據」、「你分享我不和解，看要賠多少再來談」、「沒關係啊，只要你分享就是散播，就等你分享，等我告你呀！」

小珍吃上官司後，矢口否認有何妨害秘密及恐嚇犯行，辯稱性愛片是男友阿偉拿給她看的，且是紗紗先傳訊揶揄要她學習性愛技巧，她才傳送恐嚇訊息。

不過法官認為，紗紗以訴諸法律程序加以警示，並揚言拒絕和解，顯見紗紗確實心生畏懼，擔心性愛片被散布，審酌小珍始終否認犯行，也不願正視自己過錯的犯後態度等一切情狀，判她犯竊錄非公開活動、身體隱私部位罪，量處2月徒刑，得易科罰金6萬元，並沒收其犯罪手機，全案可上訴。

►「正大光明進來吧！好物就要分享啊～」

【更多新聞】

「尋找我的iPhone」成抓猴神器！妻驚見定位摩鐵　載兒女直擊老爸偷腥

潤滑液「超快感」後她下體感染　小王讓人夫綠到出汁還猖狂：已獲你的祝福

「蓋布袋」猛K頭…鮮血流滿公車！3學長霸凌國一生　在旁30同學竟漠視

ET快訊
LIVE／選前之夜回防高雄！藍綠決戰南臺灣　韓國瑜夢時代力尬
台北轉兩班車回屏東！北漂哥驚「高鐵滿滿年輕人」　網淚讚：有希
蔡英文台北掃街人潮炸出！從南港到忠孝東路塞爆支持者
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

潤寅詐貸案偵結！楊文虎胞兄60萬交保　4人不認罪保金要200萬

印度紫檀枝幹掉養殖場毒死魚　陸軍挨告辯「風太大」被判國賠102萬

高雄男騎機車「直接左轉」遭撞飛當場死亡　機車噴近百公尺遠

賓士男把妹不成竟報復！女搶下藍波刀一揮…他被「割喉」噴血掙扎慘死

2女搶愛劈腿男…她竊錄性愛片嗆情敵：夠蕩！反被酸「技巧差」雙重打擊

「妳抵抗反而讓我有反應」　交大研究生對女家教摟肩揉胸獲緩刑

聚會遭「狂摸腿腰」實習生哭喊：不要碰我！色主管辯：喝多了

搭機嫌鄰座太吵起口角衝突　男罵4個字「OXOX」起訴！

4少年揪騎腳踏車台東→屏東　警攔下盤查：吼！你們逃家3天了

台南女騎士犁田慘摔　「一顆鵝卵石」揪出元凶

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

澳洲2少年猛闖火海搶救無尾熊　燒焦的小生命疲憊癱軟在駕駛座

與男友分手...2人再次談話+擁抱　她製回憶影片：謝謝你5年的陪伴

豪砸14萬！贈員工每人一本刮刮樂　超佛老闆霸氣：刮中多少直接帶走

生命勇士宣告「癌末都要投票」　1分半影片自白！網：活久一點

心疼韓粉被汙衊「不理性、無腦」　李佳芬：信韓1次也不要被蔡騙2次

潤寅詐貸案偵結！楊文虎胞兄60萬交保　4人不認罪保金要200萬

印度紫檀枝幹掉養殖場毒死魚　陸軍挨告辯「風太大」被判國賠102萬

高雄男騎機車「直接左轉」遭撞飛當場死亡　機車噴近百公尺遠

賓士男把妹不成竟報復！女搶下藍波刀一揮…他被「割喉」噴血掙扎慘死

2女搶愛劈腿男…她竊錄性愛片嗆情敵：夠蕩！反被酸「技巧差」雙重打擊

「妳抵抗反而讓我有反應」　交大研究生對女家教摟肩揉胸獲緩刑

聚會遭「狂摸腿腰」實習生哭喊：不要碰我！色主管辯：喝多了

搭機嫌鄰座太吵起口角衝突　男罵4個字「OXOX」起訴！

4少年揪騎腳踏車台東→屏東　警攔下盤查：吼！你們逃家3天了

台南女騎士犁田慘摔　「一顆鵝卵石」揪出元凶

議員當「婚宴蟑螂」！不請自來「包2000帶7人」吃一桌　新郎氣炸喊告

華聞快遞／助力新興產業發展！重慶兩江新區設立百億元級基金群

明星立委／吸票機高嘉瑜來勢洶洶　李彥秀「陸戰」拚連任

韓國修法　允許性暴力受害者擴大申請刪除非法拍攝影像

搗蛋遭活逮！萌汪戴「證據」給媽訓話　猛打哈欠裝愛睏

選前之夜韓粉衝一波！正妹、萌娃都來了　後台不鬆懈出動防爆犬

雲林海線選區戰況膠著　張嘉郡、蘇治芬一路攻防不休

不只老人、小孩要當心！本季流感重症50~64歲中壯年佔3成

JHBL／蕭豫玟29分38籃板　七賢擒普門搶進8強

尖端醫布局細胞療法　帶動12月營收年成長86.32%

社會熱門新聞

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

童星淪詐欺通緝犯　偷超商飯糰度日

影／把桃機當塑膠！3000萬大麻花闖關下場曝

火災逃慘死　消防員：犯致命錯誤

驚悚影片曝！彰化男「小跑步過馬路」遭輾斃

國一生遭學長霸凌…「外套蓋頭」猛捶濺血！

替父母脫產滅證遭關押　百億千金不曾掉過一滴淚

「尋找我的iPhone」成抓猴神器！妻怒載兒女看老爸偷情

校車司機猥褻高三女　敗在藍色內褲

鄰居深夜按16次電鈴　法官打臉判刑

過馬路遭曳引車輾斃！兒崩潰抱屍　店家：腳身分離

《博恩夜夜秀》演員遭控離職害違約　前東家求償80萬

即／北市內湖民宅男持槍自轟！送醫搶救中

「鐵絲白骨屍」忽男忽女　法醫也傻眼

更多熱門

相關新聞

前男友奉子成婚　新娘身份讓她崩潰

前男友奉子成婚　新娘身份讓她崩潰

一名女網友7日在網路分享發生在自己身上的荒謬經驗，她表示，前男友和自己的妹妹要結婚了，且兩人是在她還和男方在一起時就交往的。她的前男友是一個卑鄙的人，且對象又是自己的妹妹，對她造成極大的傷害。

年齡逢9易劈腿！研究證實「12個偷吃事實」

年齡逢9易劈腿！研究證實「12個偷吃事實」

丈夫驚見「妻慘死家中」…14歲女兒也遭殘殺

丈夫驚見「妻慘死家中」…14歲女兒也遭殘殺

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

女子墜13樓亡　男友要賠家屬63萬

單親媽墜樓慘死獨留4歲兒　劈腿男判賠

單親媽墜樓慘死獨留4歲兒　劈腿男判賠

關鍵字：

妨害祕密夠蕩性愛技巧三角戀劈腿

讀者迴響

發燒話題

即時開票 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 總統大選 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

300萬人恐放棄投票「恐怖數據出爐」！謝震武嚇傻

連勝文發文催票：你不用喜歡韓國瑜

台大女擋門口拒借廁所　韓粉嗆：妳機Ｘ

謝和弦氣炸反掀Keanna 3罪狀

杜汶澤46秒投票片問台灣「你知道你幸福嗎？」12萬人淚崩

利菁親曝「挺韓國瑜2原因」：錢很重要欸！

哈利梅根引退　英王室：形同宣戰

2020鼠年運勢大公開：這6生肖最「衰尾」

一夜降8°C夏→冬！高山可能降雪

凱道破100萬人　網打臉：台北能住1億人？

韓粉發威！　專家看挺韓節目收視率傻眼

凱道70萬人韓粉感動穩了！鄉民崩潰

獨／扣嫂流產！驗孕日期曝光...39天後失去小孩

10歲童藏起落架　-50°C缺氧凍死

約女同學逛夜市　他點魚蛋秒惹怒對方

更多

最夯影音

更多
2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個

2倍驚喜！她懷雙胞胎苦瞞10個月 親友見孩全傻眼：為什麼是兩個
鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

鄧紫棋邊吃火鍋邊唱《來自天堂的魔鬼》　「嘴巴塞滿食物」根本沒影響！

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

宣布破百萬人！怒轟民進黨金光黨　韓國瑜激喊：不信邪惡會戰勝光明

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

「肥嫩海參」脂肪厚到子彈打不穿　前滾翻萌翻網友：靈活的小胖貓

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面