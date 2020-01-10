2女搶愛劈腿男…她竊錄性愛片嗆情敵：夠蕩！反被酸「技巧差」雙重打擊

▲小珍遭男友劈腿，竟偷存錄男友與對方女子紗紗的性愛片，事後找紗紗算帳慘被告。（示意圖／取自免費圖庫isorepublic）

記者孫于珊／台中報導

感情世界裡怎容得下3人空間？但一名男子阿偉卻同時與2名女子小珍與紗紗（均為化名）交往！直到小珍偶然發現男友手機裡有男友與紗紗的嘿咻片才曝光這段三角戀。不過小珍卻將影片偷存下來，並傳訊恐嚇紗紗「妳夠蕩！」，而紗紗也回嗆「好好學習性愛技巧」，並決定提告。小珍最後被依妨害秘密罪遭判刑。

判決指出，小珍2018年6月間與阿偉在摩鐵內時，趁阿偉睡著、又見手機因遊戲掛網而未上鎖，便查閱其手機內容，不料發現有阿偉與紗紗間合意拍攝的性愛影片，在未經阿偉同意下，即拿出自己手機竊錄、儲存。

小珍事後再用LINE傳訊給情敵紗紗恫稱，她會把性愛片PO上網或私下交予朋友觀覽，「我臉書裡面可是有很多阿偉的朋友，叫他們看…我還會放到你的臉書，任何一個能傳播的網路管道」、「我已經把影片放在臉書了」、「看過影片的都說你夠蕩」、「我會私下分享給大家看，放心，不會把這骯髒的影片放在我自己的臉書」等文字，並傳送該影片及截圖給紗紗。

紗紗收到小珍傳送的訊息及性愛影圖後，也狠辣回嗆：「我拍照存證了，你可以分享了」、「只要你分享就等著收存證信函吧，你剛剛的訊息跟影片可以做為一切證據」、「你分享我不和解，看要賠多少再來談」、「沒關係啊，只要你分享就是散播，就等你分享，等我告你呀！」

小珍吃上官司後，矢口否認有何妨害秘密及恐嚇犯行，辯稱性愛片是男友阿偉拿給她看的，且是紗紗先傳訊揶揄要她學習性愛技巧，她才傳送恐嚇訊息。

不過法官認為，紗紗以訴諸法律程序加以警示，並揚言拒絕和解，顯見紗紗確實心生畏懼，擔心性愛片被散布，審酌小珍始終否認犯行，也不願正視自己過錯的犯後態度等一切情狀，判她犯竊錄非公開活動、身體隱私部位罪，量處2月徒刑，得易科罰金6萬元，並沒收其犯罪手機，全案可上訴。

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