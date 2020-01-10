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嘉義某大學女研究生5樓墜地亡！同學目睹驚嚇...校方啟動急性減壓輔導

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▲▼嘉義縣最新消息快訊圖。

▲同學目睹女研究生從5樓墜地，當場死亡，校方對此深感遺憾與不捨。

記者翁伊森、孫于珊／嘉義報導

嘉義縣某大學10日上午11時許，有一名28歲蕭姓女研究生從學校行政大樓5樓墜地，當場死亡。警消人員獲報到場時，確認已無生命跡象，並初步排除有第三者介入。目前已聯絡其家屬前往處理後事，也已將遺體移往嘉義市立殯儀館，並報請檢察官相驗釐清死因。

而對於此事件，校方深感不捨表示，該同學長期有憂鬱傾向，最後仍選擇放棄生命，我們對此深感遺憾、難過。校方後續將協助學生家屬處理相關事宜，對於目睹同學及系上同學，學生輔導中心也第一時間提供急性減壓輔導，並立即啟動校內教職員工及學生輔導工作。在此也懇切呼籲同學珍惜生命，學生輔導中心、校內師長、同學、家長、教官等校內外支持系統，都願意提供資源和協助，陪伴同學度過人生中的困難時光。

校方也指出，據本校資料顯示，該生過去半年多來情緒狀態不穩定，入學後持續接受心理諮商輔導，亦將該生列為高關懷對象。針對該生的危機狀況，本校相關單位也進行兩次協調討論會議，擬定跨單位的輔導策略，評估該生的個別需求並訂定個別化的輔導計畫，以及建立校內外系統合作。雖然校方長期介入協助與處理，但此次仍來不及阻止憾事發生。最後，校方再度呼籲同學珍惜生命，校內外有許多資源可尋求專業的心理協助。

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