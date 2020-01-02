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老建商當小王被「維安查報隊」騙550萬　警察假冒調查官助詐分得100萬

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▲▼1105北檢司法黃牛案。（圖／記者羅志華攝）

▲文山一警員王柏鈞涉假冒調查官詐騙建商遭起訴。（圖為資料照／記者羅志華攝）

記者劉昌松／台北報導

年近80歲的廖姓建商因為和有夫之婦交往，擔心被人發現，找上透過綽號「黑人」的賀姓男子找上「維安查報隊」幫忙，沒想到這個維安查報隊勾結台北市文山一分局警員王柏鈞，佯稱檢調單位正在偵辦這起婚外情案，陸續向建商詐財550萬元，王柏鈞從中分得100萬元，台北地檢署2日依「冒用公務員名義詐欺罪」將王警等3人起訴，並通緝賀男。

據了解，廖姓建商目前是單身未婚，交往多年的女友年約60歲，但早已嫁作人妻，因此雙方對於感情一事始終低調未曝光，建商卻在近年時常接到不明簡訊、電話騷擾，懷疑自己當小王的事情被發現。

▲▼ 台北市文山一分局警員假扮調查局詐騙建商案，被告林敬富遭聲押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲自稱「維安查報隊」的林姓男子，幫建商討債還特別去申請合法集會遊行。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

在2017年間，建商為了追討多年前的近億元債務，透過有天道盟背景的賀姓「黑人」幫忙，賀男在將委託轉給對外自稱「維安查報隊」的林姓、洪姓男子，結果維安查報隊為了要去債務人門口抗議，竟然循規蹈矩的去向文山一分局申請陳抗活動，因此認識了警員王柏鈞。

最後建商的討債問題上民事法院合法解決，他另外委託「維安查報隊」，追查婚外情是否曝光以及是誰在騷擾他，沒想到維安查報隊竟然反過頭來對建商佯稱，有地檢署正在調查建商妨害他人家庭的案件，先在2018年2月間，騙建商拿出500萬元「擺平相關人士」。

▲圖為台北市文山一警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

▲警員王柏鈞因為受裡陳抗申請而認識「維安查報隊」，並加入詐騙建商行列。（圖／翻攝GoogleMap）

同年8月27日，維安查報隊又謊稱，另外有調查局的也在查案，警員王柏鈞還傳簡訊給建商，要建商到板橋調查站去做筆錄，因為調查站根本就沒有相關案件，聽完建商陳述後請回，建商因此誤信維安查報隊真的有幫忙打點，因此再付了50萬元。

可是隔沒幾天，建商在住家附近突然遭人一陣猛打受傷，被送醫急救，建商女兒趕到醫院詢問，才發現父親遭人詐騙而報案，警員王柏鈞等3人到案坦承大部分犯行，其中首次詐騙所得由王等3人各分100萬元，剩下200萬元給賀姓男子，第二次詐騙所得林、洪各分10萬元，其餘也交給賀，王稱他在第二次詐騙中只受託傳簡訊、沒分到錢，檢察官將王等3人起訴，同時對賀男發布通緝。

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