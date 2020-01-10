快訊／韓冰現身喊：年輕人未來靠你！韓國瑜高雄造勢主辦稱「現場破50萬人」

▲韓國瑜高雄選前之夜，韓粉不斷傳遞巨型國旗。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪靖宜、翁進忠、戴若涵／高雄報導

2020總統大選邁入最後階段！「選前之夜」10日登場，國民黨總統候選人韓國瑜全台跑透透後，最後一晚選擇回防高雄，在高雄夢時代旁的「台糖物流園區」舉行大型造勢活動。稍早主辦單位宣布，「現場突破50萬人」！

韓國瑜10日晚間回防高雄夢時代旁的「台糖物流園區」進行大型造勢，要號召50萬韓粉相挺，活動從傍晚6時正式開始，將一路歡騰到晚間10時，主持人謝龍介、許淑華賣力在台上帶起氣氛。

▲韓國瑜高雄選前之夜空拍。（圖／ETtoday攝影中心攝）

選前最後催票，包括高雄市副市長葉匡時、李四川，全國競總赴總幹事周錫瑋、前台中市長胡志強等人都到場助講，激情韓粉隨著時間推移，也不斷湧入造勢會場，重現2018年底縣市長選舉的一片紅海，晚間9時42分主辦單位宣布，「現場突破50萬人！」支持者聞言激情揮舞旗幟，狂喊「庶民總統」。

稍早前韓國瑜與夫人李佳芬合體，韓冰也擔任神秘嘉賓，感性向父親表示，「年輕人未來靠你了」，讓韓國瑜感動流淚。

▲高雄韓國瑜選前之夜，韓國瑜、韓冰、李佳芬大合唱。（ 圖／記者林敬旻攝）

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