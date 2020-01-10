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宋楚瑜三度鞠躬敬禮　高喊「台灣自由民主萬歲、中華民國萬歲」

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記者楊亞璇／台北報導

親民黨10日舉行選前之夜造勢，親民黨總統候選人宋楚瑜在晚間21時02分大進場，現場宋粉激動不已，紛紛上前簇擁，短短距離走了18分鐘，宋粉齊喊「宋楚瑜凍蒜」，現場親民黨橘旗與國旗飄揚，過程中宋楚瑜親切地向支持者握手致意。

▲▼2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝）

▲宋楚瑜出席2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝，下同）

▲▼2020親民黨選前之夜，宋楚瑜大進場。（圖／記者周宸亘攝）

宋楚瑜指出，他協助蔣經國一起開放黨禁、報禁、解除戒嚴，讓台灣了解民主的可貴，台灣人不分黨派，台灣絕對不會放棄自由民主的制度，這是跨黨派共同的期待，這次選舉全世界都在看，台灣這次的民主政治，讓全世界刮目相看，台灣是由台灣人當家作主，沒有任何其他國家可以干預我們選舉，沒有政黨可以操作我們，「讓頭家作主」。

▲▼2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝）

宋楚瑜宣示，「只做一任，撥亂反正」，他只做一任，就不會又酬庸的包袱，沒有猶疑的事情，為台灣人打拚，創造台灣奇蹟，他從三次政見發表、一次辯論，「終於大家年輕人看到宋北北不簡單」，他三天以來，每天自己拿的麥克風，從台中一直講到台北、桃園，我們沒有錢去造勢去登廣告，台灣你只要可努力，就可出頭天，愛拚才會贏。

宋楚瑜稱他要「撥三亂，反三正」，第一亂是藍綠、世代、老少對立，老師學生對立，要把亂去掉，台灣人要相親相愛，第二是酬庸的亂，不應不尊重文官體制，讓優秀文官不讓他們發揮專長，「宋楚瑜在這邊承諾，宋楚瑜不會把國營企業重要職務，來做酬庸」。

第三，宋楚瑜表示，更要把暴衝的改革重新轉回來，你對一例一休滿意嗎？公投滿意嗎？「年改的事情、對不起老兵的事情、對不起公務員事情，讓宋楚瑜撥這個亂，重新來檢討」，讓公務員有尊嚴，他要為老兵改公道。

▲▼2020親民黨選前之夜。（圖／記者周宸亘攝）

宋楚瑜強調，兩岸要不要沈穩、要和平，大家必須要了解中華民國政府存在的事實，只要大陸尊重台灣，能夠有自由開放的民住、私有的財產，選舉照辦、禱告照做、菩薩照拜，台灣的自由民主，是建立的兩岸和平的前提下，我們要跟對岸說，願意跟對岸建立和平直接的對話，但是對方要讓台灣要有軍隊保護自己，台灣要參加非政府、非主權的國際組織，兩岸經濟上面要平等對我們，尊重台灣自由民主的制度。

宋楚瑜高喊，台灣自由民主萬歲、中華民國萬歲，第一步是明天去投票。他一定遵守憲法、效忠國家、保衛安全，增進人民福祉，一定好好做好總統該做的事，接著宋楚瑜更三次鞠躬敬禮致意。

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