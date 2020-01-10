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1月11日返鄉投票！一張圖看歷屆總統大選投票率…2016年創新低

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▲▼歷屆總統大選投票率。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲歷屆總統大選投票率。（圖／記者李帛窈 整理製表）

記者袁茵／綜合報導

2020總統大選即將到來，中選會日前公布第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，可投總統、副總統人數為1931萬1105人。回顧歷屆總統大選投票率，每年投票率皆逐漸下滑，2016年總統蔡英文雖然獲得689萬多票，但投票率只有66.2％。

中選會7日公布數據顯示，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉人人數，總統副總統選舉人人數為1931萬1105人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉人人數為1931萬2105人，區域立法委員選舉人人數為1880萬6913人，平地原住民立法委員選舉人人數為19萬9833人，山地原住民立法委員選舉人人數為21萬5115人。

中選會說明，在總統副總統選舉方面，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等6直轄市選舉人人數達1337萬6945人，占總選舉人人數69.27％，其中又以新北市選舉人人數332萬1459人最多，其次為高雄市選舉人人數為229萬9558人，另台北市及台中市選舉人人數皆超過200萬人，分別有216萬7264人及225萬1064人，而桃園市及台南市選舉人人數也有100萬人以上，分別為178萬755人及155萬6845人。

中選會進一步指出，在總統副總統選舉人年齡層分布，以40歲至49歲居冠，有374萬3492人，其次為50歲至59歲，有363萬2972人。

根據歷屆選舉資料顯示，歷屆總統大選投票率，2000年陳水扁、連戰、宋楚瑜、李敖、許信良「五人之爭」，投票率為82.6％，創下台灣首次政黨輪替。2004年陳水扁欲挑戰連任，連戰與宋楚瑜搭檔參選，投票率為80.2％，最後由陳水扁獲勝。

到了2008年，馬英九與謝長廷角逐總統大位，投票率為76.3％，國民黨拿回政權。2012年，蔡英文首次參加總統大選，然而輸給得票數689萬的馬英九，當年投票率為74.3％。2016年，中間歷經馬王政爭、太陽花學運，以及國民黨「換柱」事件，蔡英文以689萬票數獲勝，然而儘管2012年至2016年中發生這麼多事情，投票率卻只有66.2％，成為歷年來總統大選投票率最低紀錄。

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