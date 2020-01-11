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5分鐘投完！親民黨余湘陪母投票　重申「選完一樣是同胞不是敵人」

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▲▼親民黨副總統候選人余湘帶媽媽和于美人的陪同下前往投開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲親民黨副總統候選人余湘（中）帶媽媽和于美人（右一）前往投開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

今（11日）是投票日，不少民眾也都早起前往投票所排隊等投票，親民黨副總統候選人余湘也於上午9時05分左右抵達北市仁愛國小投票。

▲▼親民黨副總統候選人余湘帶媽媽和于美人的陪同下前往投開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲親民黨副總統候選人余湘帶媽媽前往仁愛國小開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

今早余湘在親民黨發言人于美人與大批隨扈陪同下，與媽媽一起前往仁愛國小投票所，余湘身穿橘色套裝，配合媽媽的輪椅速度，放緩腳步慢慢走進303教室投票，約5分鐘即完成投票手續。仁愛國小投票所現場分為2個投票所，至早上9時30分為止，可見許多民眾陸續走進校園內投票，現場氣氛寧靜平和，僅有選務人員不時在現場提醒手機需關靜音等規定。

▲▼親民黨副總統候選人余湘帶媽媽和于美人的陪同下前往投開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲親民黨副總統候選人余湘（中）與親民黨發言人于美人（右一）投票後，接受媒體聯訪。（圖／記者蔡玟君攝）

余湘接受媒體聯訪時表示：「今天心情很輕鬆愉快，希望今天可以平和順利做完選務工作，大家能開心投票，明天（選）後大家一樣是同胞、不是敵人，繼續開開心心過日子。」

▲▼親民黨副總統候選人余湘帶媽媽和于美人的陪同下前往投開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲親民黨發言人于美人。（圖／記者蔡玟君攝）

于美人則表示：「我們還是非常榮幸台灣有這樣民主選舉的機會，這也是我們的驕傲，所以我希望大家好好行使手中的權利，然後希望今天的選舉能夠和平落幕，明天又是新的一天。」于美人接著說，親民黨的立場是告訴大家，不管選舉結果如何，我們都是同胞不是敵人，明天之後（選後）我們還是要手牽手一起守護我們的國家。

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