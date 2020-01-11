5分鐘投完！親民黨余湘陪母投票　重申「選完一樣是同胞不是敵人」

▲親民黨副總統候選人余湘（中）帶媽媽和于美人（右一）前往投開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

今（11日）是投票日，不少民眾也都早起前往投票所排隊等投票，親民黨副總統候選人余湘也於上午9時05分左右抵達北市仁愛國小投票。

▲親民黨副總統候選人余湘帶媽媽前往仁愛國小開票所投票。（圖／記者蔡玟君攝）

今早余湘在親民黨發言人于美人與大批隨扈陪同下，與媽媽一起前往仁愛國小投票所，余湘身穿橘色套裝，配合媽媽的輪椅速度，放緩腳步慢慢走進303教室投票，約5分鐘即完成投票手續。仁愛國小投票所現場分為2個投票所，至早上9時30分為止，可見許多民眾陸續走進校園內投票，現場氣氛寧靜平和，僅有選務人員不時在現場提醒手機需關靜音等規定。

▲親民黨副總統候選人余湘（中）與親民黨發言人于美人（右一）投票後，接受媒體聯訪。（圖／記者蔡玟君攝）

余湘接受媒體聯訪時表示：「今天心情很輕鬆愉快，希望今天可以平和順利做完選務工作，大家能開心投票，明天（選）後大家一樣是同胞、不是敵人，繼續開開心心過日子。」

▲親民黨發言人于美人。（圖／記者蔡玟君攝）

于美人則表示：「我們還是非常榮幸台灣有這樣民主選舉的機會，這也是我們的驕傲，所以我希望大家好好行使手中的權利，然後希望今天的選舉能夠和平落幕，明天又是新的一天。」于美人接著說，親民黨的立場是告訴大家，不管選舉結果如何，我們都是同胞不是敵人，明天之後（選後）我們還是要手牽手一起守護我們的國家。