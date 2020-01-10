快訊／柯文哲開砲要郭台銘檢討　「你有這種幕僚還需要敵人嗎？」

▲民眾黨主席柯文哲陪同不分區立委候選人黃靜瑩、立委候選人李旻蔚搭乘戰車掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／新北報導

對於選前之夜「郭柯同台」破局，民眾黨主席、台北市長柯文哲10日直接對郭台銘開砲，「郭老闆也要檢討一下，有時候你有這種幕僚還需要敵人嗎？」通常幕僚是要幫老闆，怎麼會幕僚自己跳出來，到底誰是老闆，「不要之後那些幕僚都被開除」。

2020大選進入最後倒數，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲10日再度來到三重，幫子弟兵李旻蔚輔選，把握最後機會拉抬聲勢。

談到民眾黨選前之夜造勢不邀請郭台銘，柯文哲10日上午受訪表示，台灣民眾黨是一個獨立自主的政黨，有自己的路線跟堅持，外面要來幫忙都是額外附加的，當然能幫忙是最好，如果不方便也不會去強求，「我的態度是這樣，保持一個獨立自者的台灣民眾黨，堅持自己的路線，我們就按部就班慢慢去傳遞我們的價值跟信念，人家方便來就來不方便就算了」。

柯文哲說，常常老闆都沒什麼意見，後來發現常常是皇帝不急太監急，坐轎的都沒意見扛轎的有時候自己利益鳩葛在裡面，反而亂，「我覺得是這樣，我的態度，政治就是平常心、隨緣，我發現千算萬算不如值天一劃，心存善念盡力而為，過程中紛紛擾擾那就算了」。

柯文哲話鋒一轉也直指郭台銘必須檢討幕僚，他表示，「郭老闆也要檢討一下，有時候你有這種幕僚還需要敵人嗎？」看看自己的這些幕僚，老闆個性是怎樣幕僚個性要怎樣，與人為善，心存善念盡力而為，通常幕僚是要幫老闆，比方說老闆講錯話至少幫老闆處理，「怎麼會幕僚自己跳出來，到底誰是老闆？實在是，不要之後那些幕僚都被開除」。

對於媒體追問走到今天這一步都是幕僚害的，柯文哲則說，政治上常常是這樣，坐轎的沒意見扛轎的意見一大堆，扛轎的比坐轎還緊張焦慮。

談到勞動局長賴香伶在館長直播中怒批郭台銘，柯文哲笑說，這就是台灣民眾黨的特色，每個人都很有意見，賴香伶是火大聯盟當年是走工運出身的，能夠在台北市政府做到全台唯一勞動局長，人家說她做得很好，「我後來想一想，是我寬宏大量都可以容忍，她很多意見我不贊成，她作為勞動局長她就是工會代表，爭取勞動權益，每個人做好她的角色，合起來就是政府最大的效能」。

柯文哲表示，自己也沒有想到賴香伶一下就講出來，那其實就是她的想法，就表示說很多人這樣想法，但主帥還是盡量與人為善。

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