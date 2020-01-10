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快訊／柯文哲開砲要郭台銘檢討　「你有這種幕僚還需要敵人嗎？」

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▲▼台灣民眾黨南北大眾走掃街拜票行程10日來到三重地區，由黨主席柯文哲陪同不分區立委候選人黃靜瑩黨籍立委參選人李旻蔚搭乘戰車掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲陪同不分區立委候選人黃靜瑩、立委候選人李旻蔚搭乘戰車掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／新北報導

對於選前之夜「郭柯同台」破局，民眾黨主席、台北市長柯文哲10日直接對郭台銘開砲，「郭老闆也要檢討一下，有時候你有這種幕僚還需要敵人嗎？」通常幕僚是要幫老闆，怎麼會幕僚自己跳出來，到底誰是老闆，「不要之後那些幕僚都被開除」。

2020大選進入最後倒數，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲10日再度來到三重，幫子弟兵李旻蔚輔選，把握最後機會拉抬聲勢。

談到民眾黨選前之夜造勢不邀請郭台銘，柯文哲10日上午受訪表示，台灣民眾黨是一個獨立自主的政黨，有自己的路線跟堅持，外面要來幫忙都是額外附加的，當然能幫忙是最好，如果不方便也不會去強求，「我的態度是這樣，保持一個獨立自者的台灣民眾黨，堅持自己的路線，我們就按部就班慢慢去傳遞我們的價值跟信念，人家方便來就來不方便就算了」。

柯文哲說，常常老闆都沒什麼意見，後來發現常常是皇帝不急太監急，坐轎的都沒意見扛轎的有時候自己利益鳩葛在裡面，反而亂，「我覺得是這樣，我的態度，政治就是平常心、隨緣，我發現千算萬算不如值天一劃，心存善念盡力而為，過程中紛紛擾擾那就算了」。

柯文哲話鋒一轉也直指郭台銘必須檢討幕僚，他表示，「郭老闆也要檢討一下，有時候你有這種幕僚還需要敵人嗎？」看看自己的這些幕僚，老闆個性是怎樣幕僚個性要怎樣，與人為善，心存善念盡力而為，通常幕僚是要幫老闆，比方說老闆講錯話至少幫老闆處理，「怎麼會幕僚自己跳出來，到底誰是老闆？實在是，不要之後那些幕僚都被開除」。

對於媒體追問走到今天這一步都是幕僚害的，柯文哲則說，政治上常常是這樣，坐轎的沒意見扛轎的意見一大堆，扛轎的比坐轎還緊張焦慮。

談到勞動局長賴香伶在館長直播中怒批郭台銘，柯文哲笑說，這就是台灣民眾黨的特色，每個人都很有意見，賴香伶是火大聯盟當年是走工運出身的，能夠在台北市政府做到全台唯一勞動局長，人家說她做得很好，「我後來想一想，是我寬宏大量都可以容忍，她很多意見我不贊成，她作為勞動局長她就是工會代表，爭取勞動權益，每個人做好她的角色，合起來就是政府最大的效能」。

柯文哲表示，自己也沒有想到賴香伶一下就講出來，那其實就是她的想法，就表示說很多人這樣想法，但主帥還是盡量與人為善。

▲▼台灣民眾黨南北大眾走掃街拜票行程10日來到三重地區，由黨主席柯文哲陪同不分區立委候選人黃靜瑩黨籍立委參選人李旻蔚搭乘戰車掃街拜票。（圖／記者湯興漢攝）

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