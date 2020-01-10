藍綠高雄大拚場　市警局2000警力投入維安「全程禁飛空拍機」





▲藍綠10日晚間選前之夜將在高雄大拚場。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

10日晚間是高雄「選前之夜」，預料將會出現藍綠陣營大尬場，國民黨在前鎮區台糖物流園區空地舉辦「選前之夜造勢」活動，民進黨則在捷運鳳山西站，舉辦「2020蔡英文總統高市勝選團結大會」造勢活動，2場「選前之夜」造勢活動，市警局表示，雙方陣營都依規定申請核准舉辦集會，「雙方申請參加人數都是5萬人」，不過雙方為炒熱氣氛，將全力動員支持民眾到場造勢，預估2場都會超過申請人數，目前已投入2000名警力進行維安交管。



市警局表示，為維護「選前之夜」集會秩序暨交通順暢，均已規畫階段性交通管制措施，提醒當日經過管制區場所用路人注意改道行駛，並呼籲民眾利用大眾運輸交通工具，避免塞車，另外為考量2場造勢會場緊鄰捷運站，也一併規劃「選前之夜大眾捷運疏處」勤務全面維安，並協調高雄捷運公司增派車次加強疏運，站體內也會加派服務人員引導轉乘，請民眾遵循相關告示牌及員警引導，確保行進動線順暢及安全。

在維安部署方面，將會有大量警力支援場地轄區分局，加強相關交通疏導與維安，針對集會場所規劃派遣偵爆犬期前場地偵檢，刑事局防爆小組也會派員現場待命，預防有心人士放置爆裂物造成驚擾與破壞，市警局強調，2處造勢晚會均禁止使用空拍機，並使用空拍機干擾槍全程監控保護到場民眾安全，以及1000組移動及固定式攝錄器材現場全面蒐錄，預防任何突發事故發生。

▲韓國瑜選前之夜分3階段進行交管。（圖／高雄市交大提供）



夢時代前台糖物流園區：

第一階段

1.封閉中華五路（正勤路至時代大道）南北雙向全線道；疏導所有車輛改道正勤路、時代大道。

2.封閉中華五路939巷（成功、939巷進行管制），只出不進。

第二階段

1.封閉中華五路（正勤路至時代大道）南北雙向全線道；疏導所有車輛改道正勤路、時代大道。

2.封閉中華五路939巷（成功、939巷進行管制），只出不進。

3.封閉時代大道(中華路至成功路段)，只出不進。

第三階段

中華五路（正勤至凱旋路）、時代大道（中山至成功路）進行管制（只出不進）疏導散場人潮、車流。

補充事項：各階段管制時間依人潮多寡彈性管制。

▲蔡英文選前之夜交管措施。（圖／高雄市交大提供）



捷運鳳山西站旁廣場：

管制階段：

1.封閉議會路(自由路至光華路)南北雙向全線道路；疏導所有車輛改道自由路、光華路。

2.封閉議會北路(青年路至議會路)，只出不進。

3.管制時間依人潮多寡彈性管制。

大眾運輸規劃：請參加民眾盡量搭乘捷運紅、橘線，至各站下車步行前往及離開。



1.夢時代前台糖物流園區：民眾搭乘至捷運紅線至R6凱旋站，步行至造勢晚會現場。

2.捷運鳳山西站旁廣場：民眾可搭乘捷運橘線至O11鳳山西站，步行至造勢晚會現場 。

