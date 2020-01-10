華聞快遞／助力新興產業發展！重慶兩江新區設立百億元級基金群

▲重慶兩江協同創新區規劃設計圖。（圖／中新社）

《重慶》助力新興產業發展！重慶兩江新區設立百億元級基金群

重慶兩江新區透露，為破解科創企業融資難題、助力產業創新發展，兩江新區9日正式設立規模50億元（人民幣，下同）的兩江新區科技創新股權投資基金，並引入社會資源合作設立總規模50億元的3只子基金，從而形成了專注於戰略性新興產業投資的百億元級基金群。（中新社）

《甘肅》甘肅啟動區塊鏈信任基礎設施平台 構產業生態「新模式」

甘肅省省長唐仁健表示，「甘肅培育經濟高質量發展新動能，解決發展不平衡不充分問題，更需要以科技創新為核心的全面創新，更需要在區塊鏈、5G、物聯網等新一代訊息技術發展上加速超越。」（中新社）

《北京》中國油氣領域全產業鏈開放 向符合條件外資民資敞開勘採大門

中國石油天然氣領域迎來全產業鏈開放，自然資源部在9日《關於推進礦產資源管理改革若干事項的意見》新聞發布會上表示，「我國將向符合條件的內外資企業全面放開油氣勘查開採市場。」（澎湃新聞）

《遼寧》大連自貿片區將建中國首個香蕉專業交易中心

遼寧自貿試驗區大連片區管理委員會10日與大連市金融發展局、大連港毅都冷鏈有限公司、首農供應鏈（大連）有限公司共同簽署香蕉交易中心戰略合作協議，四方將建設東北亞香蕉交易中心，據悉，這是大陸首家規模性香蕉產品專業交易平台。（中新社）

▲合作儀式簽署現場。（圖／中新社）

《北京》豬肉價格由升轉降！去年12月北京CPI年增率上漲3.3%

大陸國家統計局北京調查總隊10日發布數據顯示，2019年12月份，北京市居民消費價格總水平年增率上漲3.3%。值得一提的是，12月份北京豬肉市場供應緊張局面進一步緩解，豬肉價格由上月上漲9.3%轉為下降7.1%。（中新社）

《寧夏》寧夏去年實現農村勞動力轉移就業 收入近百億元

寧夏回族自治區人社廳日前表示，寧夏透過提升公共就業服務、支持返鄉創業、開展職業技能培訓等，力推農村勞動力穩定就業。去年1-10月，寧夏農村勞動力轉移就業79.3萬人，年增率增長1.85%，實現工資收入98.66億元（人民幣），年增率增長16.43%。（中新社）

《西安》西安樓市降溫：開賣就打折、去化率降至兩年新低

去年下半年以來，西安房市出現明顯降溫，往年「金九銀十」的輝煌也已消失。尤其在過去1個月中，伴隨供應的持續井噴，購房意向登記和房屋去化率都跌至新低水準，似乎與目前的天氣一樣進入了冬季。（華商報）

《上海》上海東北區域最高新地標動工 完美詮釋創新突破進取精神

新江灣城尚浦領世雙子塔10日正式動工，楊浦區副區長徐建華當日表示，「尚浦領世雙子塔將成為五角場城市副中心的又一硬核。項目將對標世界一流、追求卓越、精心組織、科學管理，建造百年大計的世界精品。」

▼新江灣城尚浦領世雙子塔正式動工。（圖／中新社）