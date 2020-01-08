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華聞快遞／甘肅省蘭州新區拓絲路「通道經濟」：促國際貨運「滿出滿進」

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲蘭州新區拓絲路「通道經濟」。（圖／翻攝自中新網）

《甘肅》：蘭州新區拓絲路「通道經濟」：促國際貨運「滿出滿進」

蘭州新區8日公佈，2019年蘭州新區通道經濟不斷拓展，成為大陸首個進口回程班列超過出口外發的城市，進出口總額增長110%，國際貨運班列到發數增長286%，進出口貨物量增長333%，口岸、通道、臨空三維一體開放新格局基本成形。（中新網）

《山東》：「四新」經濟引領山東加速新舊動能轉換

以新技術、新產業、新業態、新模式為代表的「四新」經濟正展現出蓬勃發展態勢，成為山東投資的熱點領域和推動經濟增長的強大引擎。（新華社）

《廣西》：廣西加快新舊動能轉換 促進經濟高品質發展

為推動經濟高品質發展，近年來廣西大力促進汽車產業向智慧化、新能源方向轉型，推動電子製造產業向高端領域邁進，強化科技創新支撐作用，採取一系列措施加快新舊動能轉換，為穩定經濟發展築牢基礎。（新華社）

《黑龍江》：近兩年新增資產估值5億元人民幣以上的創新企業41家

黑龍江省科技廳日前公佈，該省圍繞經濟高品質發展，不斷激發創新驅動內生動力，近兩年新增銷售收入、資產估值在5億元人民幣以上的創新型企業41家。（新華社）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲阜陽攬金超千億元人民幣。（圖／翻攝自中新網）

《貴州》：貴陽與貴安新區同城化加速  「雙核聯動」引領黔中城市群

貴陽、貴安推進人流、物流、資訊流實現自由流動，謀劃構建「多中心、組團式、網路化、集約型」的「大貴陽都市圈」，打造黔中城市群核心區。（經濟日報）

《浙江》：2019年預計實際使用外資134億美元 增長7%

浙江省商務廳廳長盛秋平7日在浙江省商務工作會議上表示，2019年浙江預計全年實際使用外資134億美元左右，增長7%左右，國外經濟合作營業額約73億美元，完成境外直接投資備案額約120億美元。（中新網）

《安徽》：「融入長三角•高鐵全覆蓋」阜陽簽約百餘項目 攬金超千億元人民幣

安徽省阜陽市人民政府新聞辦公室7日舉辦記者會公佈，「融入長三角•高鐵全覆蓋」阜陽市情推介暨招商懇談會上集中簽約項目108個，總投資超千億元人民幣。（中新網）

《安徽》：合肥高新區發佈大陸首個開發區層面的營商環境指數

合肥高新區7日發佈《優化營商環境條例》頒佈後大陸首個開發區層面的營商環境指數，該區營商環境總指數的最終得分是86.93分 （滿分為100分）。（中新網）

▼2019年預計實際使用外資134億美元。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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