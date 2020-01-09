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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／北京推動3年行動計劃　2022年文化產業收入有望突破1.5兆人民幣

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▲▼北京生活。（圖／CFP）

▲北京生活。（圖／CFP）

《北京》北京推動3年行動計劃　2022年文化產業收入有望突破1.5兆人民幣

北京市國有文化資產管理中心、北京市政府新聞辦公室8日召開新聞發布會，並公告《北京市文化產業高質量發展三年行動計劃（2020-2022年）》，力爭透過3年努力，初步形成首都文化產業高質量發展體系，讓2022年北京市規模以上文化產業實現收入有望突破1.5兆元（人民幣，下同）。（中新社）

《重慶》重慶兩江新區首次發布「雙創發展指數」　2019年為155.21

作為大陸首個國家級開發開放新區，重慶兩江新區2019年首次啟動雙創發展指數評估。在8日當天，當地公佈2019年兩江新區雙創發展指數為155.21。據悉，兩江新區是大陸境內外企業投資西部的熱門目的地，已吸引158家世界500強企業入駐。（中新社）

《北京》北京一年多查處各類涉網違法違規房地產企業共440家

針對房地產機構發布不實房源、炒作學區房等違法違規行為，北京市住房和城鄉建設委員會開展執法檢查，自2018年9月1日以來，共查處各類涉網違法違規房地產企業440家。（中新社）

《浙江》浙江成立人才小額貸款有限公司　解決人才個性化融資需求

浙江人才小額貸款有限公司開業儀式8在杭州舉行。作為浙江首家專業為高層次人才服務的地方金融組織，浙江人才小額貸款有限公司將在杭州未來科技城率先試點，通過科技賦能解決各類人才個性化融資需求，與金融機構錯位互補，為各類人才創業提供多元化的金融服務。（中新社）

▲浙江人才小額貸款有限公司開業儀式現場。（圖／中新社）

▲浙江人才小額貸款有限公司開業儀式現場。（圖／中新社）

《上海》2020年鐵路上海站首趟春運臨客提前開行

8日當天在上海站3號站台，2020年鐵路上海站春運首趟臨時旅客列車（臨客）上海至烏魯木齊K4666次準點發車，608名旅客踏上回家之路。據悉，這趟列車沿途停靠南京、鄭州、西安、蘭州等28個車站，全程運行57小時38分鐘。（中新社）

《浙江》浙江杭州等6個自貿試驗區聯動創新區獲授牌

浙江省參與第二屆中國國際進口博覽會總結表揚暨「三會」動員活動7日在浙江杭州舉行。在會上，浙江杭州、寧波、溫州、嘉興、金華、台州6個市自貿試驗區聯動創新區獲授牌，這標誌著浙江自貿試驗區的聯動創新區進入實質性建設階段。（中新社）

《北京》大陸優質糧食工程總投資達750多億元人民幣

大陸國家糧食和物資儲備局8日發布消息，稱目前在大陸全國規劃建設優質糧食工程項目8000多個，截至2019年底，已實施4500多個，完成3800多個，而優質糧食工程總投資達750多億元。（中新社）

《上海》上海桃浦智創城暨中以「創新園雙項目」集中開工

桃浦智創城暨中以（上海）創新園二期項目集中開工儀式8日在中以創新園舉行。智創TOP產城綜合體603地塊、604地塊新建項目的順利開工，致力構建「東有張江科學城、西有桃浦智創城」的上海科創中心重要承載區，打造上海城市轉型實踐的新樣板。（中新社）

▼上海桃浦智創城暨中以（上海）創新園二期集中開工。（圖／中新社）

▲上海桃浦智創城暨中以（上海）創新園二期集中開工。（圖／中新社）

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