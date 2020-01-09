華聞快遞／2019年大陸CPI漲2.9%！實現年度物價調控目標

▲2019年大陸CPI漲2.9%。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：2019年大陸CPI漲2.9%！實現年度物價調控目標

大陸國家統計局9日發佈資料顯示，中國居民消費價格（CPI） 2019年12月年增率上漲4.5%，漲幅與上月相同，2019年全年比上年上漲2.9%，實現官方定下「3%左右」的年度物價調控目標。（中新社）

《四川》：四川攀枝花至雲南昆明首通動車

隨著D793次動車組列車9日上午從四川攀枝花南站緩緩駛出，標誌著成昆鐵路擴能改造工程攀枝花南至永仁段正式開通運營。四川攀枝花至雲南昆明首通動車，兩地間鐵路旅行時間最快2小時07分可達。（中新社）

《天津》：天津持續推進減稅降費 累計為納稅人「減負」399.6億元人民幣

天津市稅務局公佈，天津市持續大力推進減稅降費、優化稅收營商環境，截至2019年11月，2019年累計實現減稅降費399.6億元人民幣，其中當年新出台減稅降費政策減免277.5億元人民幣。（新華社）

《廣東》：深汕合作區累計引進產業項目83個

作為扶貧的5.0版本和區域協調發展「飛地經濟」的樣板，深汕合作區通過港產城一體化建設，發揮輻射效應帶動周邊，經過體制機制調整一年多來的建設與發展，如今的深汕合作區「飛地」正生機勃勃。（人民日報）

▲霍爾果斯2019年接待遊客逾777萬人次。（圖／翻攝自中新網）

《新疆》：2019年新疆霍爾果斯旅遊人次及收入年增率增長均超四成

新疆霍爾果斯市文旅局公佈，霍爾果斯2019年接待遊客逾777萬人次，年增率增長超45%，實現旅遊收入逾142億元人民幣，年增率增長超46%。（中新網）

《甘肅》：甘肅「借船出海」拓海外市場 東盟成出口增長最快區域

甘肅省社會科學院雜誌社副研究員王軍鋒8日分析甘肅與東盟國家貿易發展現狀稱，自2010年以來，位於「陸上絲綢之路」的甘肅逐步「出海」，加強與「海上絲綢之路」國家的商貿合作，與東盟國家之間的合作日漸升溫，清真食品、中藥材、特色農產品是東盟客商青睞的甘肅資源，東盟成為甘肅出口增長最快的區域。（中新網）

《雲南》：昆明市發佈大健康產業發展規劃：產業增加值5年翻一番

昆明市日前印發《昆明市大健康產業發展規劃（2019—2030年）》，明確發展7大重點領域，實施8大工程，將大健康產業培育成為昆明市國民經濟重要支柱產業。規劃顯示，預計到2025年，大健康產業增加值達1840億元人民幣，收入達4600億元人民幣；到2030年，增加值達3680億元人民幣，收入達9200億元人民幣。（中新網）

《北京》：文化產業有了高品質發展路線圖

北京市國有文化資產管理中心、北京市政府新聞辦公室8日舉辦記者會，發佈了《北京市文化產業高品質發展三年行動計畫（2020-2022年）》。（經濟日報）

▼昆明市發佈大健康產業發展規劃。（圖／翻攝自中新網）