華聞快遞／推出台胞返鄉優惠套票！深圳航空2020春運加班超2000班次

▲深圳航空推出台胞返鄉優惠套票。（圖／翻攝自中新網）

《廣東》：推出台胞返鄉優惠套票！深圳航空2020春運加班超2000班次

深圳航空9日稱，2020年春運期間，深航將安排春運加班超2000班次，比上年春運增加230%，預計運送旅客406萬人次。同時，深航將保障在大陸台胞的返鄉需求，除台北航線加班外，還推出了台胞返鄉優惠套票，讓更多台胞能順利返鄉團聚。（中新網）

《天津》：天津推動港澳服務提供者和台灣投資者在自貿區設立獨資醫療機構

天津市商務局局長、自貿試驗區管委會副主任張愛國9日在天津市政府舉辦的新聞發佈會上介紹了《中國（天津）自由貿易試驗區創新發展行動方案》，其中涉及港澳台的舉措指出，將推動港澳服務提供者和台灣投資者在自貿試驗區設立獨資醫療機構。（中新社）

《廣西》：廣西推動旅遊文化品牌建設和機制合作 經濟效益持續增長

廣西文化和旅遊廳廳長甘霖表示，廣西2019年持續推動旅遊文化品牌建設，加強區域合作，文化旅遊融合發展成效明顯，經濟效益持續增長。（中新社）

《黑龍江》：冰雪旅遊正飛揚 發展前景可期

「2020中國冰雪旅遊發展論壇」日前在哈爾濱舉辦。論壇透露，2018至2019冰雪季中國冰雪旅遊人數達到2.24億人次，冰雪旅遊收入約為3860億元人民幣。（新華社）

▲2019年廣東城鎮新增就業近140萬人。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大興機場春運熱點航線增千餘航班

作為新晉「網紅」機場，各航空公司均增加大興機場始發航班量。東航、南航、中國聯合航空春運期間一共在大興機場增加1460個班次。（新京報）

《廣東》：2019年廣東城鎮新增就業近140萬人

廣東省人力資源和社會保障廳9日在廣州舉辦開2020年全省人力資源和社會保障工作會議暨「廣東技工」工程工作會議。會議指出，2019年廣東省城鎮新增就業139.96萬人，城鎮登記失業率控制在2.5%以內。（中新網）

《廣西》：第十六屆中國會展經濟國際合作論壇在廣西南寧開幕

第十六屆中國會展經濟國際合作論壇9日在廣西南寧開幕。本屆論壇以「展無界，會無限」為主題，旨在促進中國會展業轉型升級，推動中外會展業交流合作。（中新社）

《上海》：「隨申辦」超級應用發佈 上海智慧城市「入口」再升級

「隨申辦」超級應用發佈暨「一網通辦」政府銀行合作簽約儀式9日在上海舉行。為深化移動端政務服務「統一入口」，提升企業和民眾的辦事體驗度和獲得感，上海市政府拓展「隨申辦」微信和支付寶小程序，升級為「比你更懂你」的超級移動應用。（中新網）

▼廣西推動旅遊文化品牌建設和機制合作。（圖／翻攝自中新網）