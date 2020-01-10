烏克蘭客機墜毀之謎　加拿大總理：被伊朗導彈擊落

▲加拿大總理杜魯道。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

加拿大總理杜魯道（ Justin Trudeau）在9日指出，情報顯示，起飛後墜機的烏克蘭航空班機有被伊朗飛彈襲擊的痕跡。他也呼籲應該要立即展開調查，不過伊朗在9日提出了初步調查報告，指出該班機在失事前就已經出現技術故障問題。

杜魯道在記者會上表示，「我們有很多不同來源的情報，包含來自盟友以及加拿大自己，都有證據顯示，這架飛機是被一枚伊朗地對空飛彈擊落的」、「很有可能是無意造成的」。

杜魯道提到，這些證據顯示立即展開調查失事原因的必要性，「確切了解這常悲劇如何發生是非常重要的，加拿大人想要得到答案，這代表著透明調查、究責以及正義，在得到（答案）之前，加拿大政府不會停下」。



這架烏克蘭航空班機從伊朗德黑蘭機場起飛不久後墜毀，機上176人全數喪生，其中包含63名加拿大人，更有138人的目的地是加拿大。而該班機墜毀不久前，伊朗才對美軍駐伊拉克的兩處空軍基地發射飛彈攻擊。

伊朗在9日宣布初步調查結果出爐，內容指，該架波音737-800客機在失事前就已出現技術故障問題，曾試圖返航。起飛至8000英尺的高空時，就從雷達上消失，隨後便墜毀。目前2個黑盒子由調查小組負責保管，但已知黑盒子處於受損狀態，伊朗墜機事故調查小組已把相關資訊交給烏克蘭、美國、加拿大及瑞典政府。

▼多倫多民眾為烏克蘭航空空難罹難者設置靈堂悼念。（圖／達志影像／美聯社）

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